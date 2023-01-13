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包瑟：涉槍殺13歲青少年是市府職員

記者張筠／華盛頓報導
布萊克7日因試圖闖入他人車輛而被槍殺。（龍肖恩提供）
布萊克7日因試圖闖入他人車輛而被槍殺。（龍肖恩提供）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)11日表示，日前涉嫌槍殺13歲青少年的男子為一名市府長期職員，他的工作領域與公共安全無關，目前因接受調查而被迫休假，警方表示該男子有合法持槍證。

該案件7日清晨4時發生於華府東北部Quincy街1000號附近，一名男子看到13歲的布萊克(Karon Blake)試圖闖進他的車，因此向布萊克開槍，布萊克雖緊急送醫仍不幸身亡。

華府部分立法者敦促執法人員徹查此事，表示沒有任何財產值得犧牲人命，該社區民眾也連日抗議，要求警方公布作案男子的身分，問責相關人員，有市民在案發地附近用鮮花和標語紀念布萊克。

布萊克是Brookland中學的學生，包瑟11日與該校官員對話，談論校園安全問題，雖然布萊克遇害時不在校內，也沒有在去往學校的路上，但公眾對青少年安全、槍枝暴力等問題的關注越來越高。

布萊克的外公龍肖恩(Sean Long)要求警方迅速逮捕槍手並定罪，表示他「善良可愛的外孫連長大的機會都沒有了」。

包瑟呼籲民眾耐心等候並支持執法人員的調查及審核，華府警長康提(Robert Contee)表示，警方仍在蒐集相關證據，華府的聯邦檢察官也在評估是否要對作案男子提出指控。

包瑟表示，該作案男子已向警方自首，承認向布萊克開槍，他是一名在政府工作多年的職員，因接受調查現已被迫休假，包瑟稱該職員的工作領域與公共安全無關。

康提說，執法人員7日清晨抵達案發現場時，看到該作案男子在給布萊克實行心肺復甦(CPR)，自稱他是因看到布萊克試圖闖入他的車所以才開槍；康提說，該男子有隱蔽持槍許可證(concealed carry permit)，也在華府合法登記槍枝，目前警方不打算撤銷該男子的槍枝證件。

華府 檢察官

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