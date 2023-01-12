拼寫錯誤、姓名顛倒…華府韓戰紀念牆戰士姓名錯誤百出

韓戰紀念牆上有數百處錯誤，包括名字拼寫錯誤、姓名顛倒，還有許多應該列入的戰士未出現。（國家公園管理局提供）

華府 國家廣場(National Mall)的韓戰紀念牆(Korean War Memorial)11日被曝有數百處錯誤，研究人員表示，該黑色花崗岩紀念牆上記錄的陣亡戰士中，有的名字拼寫錯誤，有的姓名顛倒，還有中間名缺失或混淆等，此外還有數百名應紀念戰士名字未被列入，國防部 (DoD)和國家公園管理局(NPS)將攜手修正更新。

非營利組織韓戰紀念基金會(Korean War Project Foundation)負責運營管理韓戰死傷人員數據庫的負責兄弟Ted Barker和Hal Barker表示，紀念牆上的名字有數百處錯誤，尤其是西語裔和夏威夷 裔戰士的名字很多拼錯，還有許多名字和姓氏顛倒，或者中間名(middle name)與姓名混淆。

Barker兄弟表示，根據美國政府的標準，逾200個名字不應出現在該紀念牆，另外有500名犧牲戰士應刻在該牆卻未列入，其中大部分是在日本海、沖繩等地的戰爭行動捐軀的軍人；國家公園管理局表示，將會配合該紀念基金會和國防部修改錯誤，Ted Barker表示，(修改)需要移除石板，重新整理再刻，「為拯救韓國而犧牲的男男女女都值得銘記」。

這座紀念牆(Wall of Remembrance)價值2200萬元，由韓戰退伍軍人紀念基金會(Korean War Veterans Memorial Foundation)建造，紀念戰士的名單由國防部提供；該紀念牆去年7月開放，上面刻有逾3萬6000名美國戰士的名字。