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創歷史 李鳳遷任馬州首位亞裔州務卿

記者張筠／馬州報導
馬州首名華裔州議員李鳳遷，10日獲摩爾任命為馬州首名亞裔州務卿。（摩爾團隊提供）
馬州首名華裔州議員李鳳遷，10日獲摩爾任命為馬州首名亞裔州務卿。（摩爾團隊提供）

即將就任的馬州新州長摩爾(Wes Moore)10日任命馬州華裔州參議員李鳳遷(Susan Lee)擔任該州州務卿，擁有逾20年政治和公共服務經驗的她，也成為馬州第一位亞裔州務卿。

「李鳳遷在過去數十年裡是驅動馬州發展的一股力量，很高興有她與我並肩作戰」，摩爾表示，與李鳳遷攜手前進，新政府團隊將更好的實踐「不落下任何人」(leaves no one behind)的核心理念，促使馬州政治、經濟、文化等多方面的繁榮。

馬州州務卿要承擔多方面職責，包括處理行政事務，推動行政命令、赦免和減刑命令等，也要代表馬州參加商業活動，為總統選舉提名人證明等。

李鳳遷表示，「非常榮幸能與摩爾一起努力，給馬州社區帶來真正的改變」，推動馬州經濟更繁榮，將社區和家庭放在首位，了解商家需求並帶領業主們迎接嶄新的開始。

她視此職務為「馬州在世界舞台的大使」，同時也是促進馬州經濟發展、制定具體策略的重要角色，在把握國際貿易和投資機會方面也承擔關鍵作用，「新任州長摩爾希望新團隊走上坡路，相信這對於馬州經濟和商業發展來說是一個絕佳機會。」

今年68歲的李鳳遷不久前剛第三次連任馬州州參議員，從2014年至今代表馬州第16區，主要選區為貝賽斯達(Bethesda area)，她領導馬州網路安全建設、打擊身分盜竊、加強消費者保護、推動薪資公平、促進槍枝安全、解決家庭暴力、虐待兒童及老人等問題，近幾年也力倡解決仇恨犯罪，推動族裔公平，包括更新教育內容等。

李鳳遷是美國海軍二戰老兵及「華盛頓郵報」退休藝術家的女兒，她畢業於馬里蘭大學(UMD)以及舊金山大學法學院(University of San Francisco School of Law)，她在進入馬州議會前是一名律師，後來成為馬州首位亞裔參議員，也是馬州議會中的第一位華裔，如今再創歷史，成為馬州首位亞裔州務卿。

馬州眾議員凱利(Ariana Kelly)計畫申請填補李鳳遷的州參議員職位。

馬州 參議員 亞裔

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