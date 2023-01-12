犬類流感增 蒙郡籲：少去狗公園

大華府犬類流感病例明顯增加，蒙郡官員呼籲少去狗公園，減少寵物社交。（記者張筠╱攝影）

大華府近期犬類流感 (canine flu)病例顯著增加，馬州蒙郡(Montgomery County)動物服務辦公室呼籲民眾避免到狗公園、狗狗日托中心、寵物寄宿機構等，待流感退去再讓寵物社交或接受訓練；目前沒有出現狗傳人的流感病例。

獸醫表示，此種高度傳染性的犬類流感由特別的A型毒株引起，感染的狗狗會有咳嗽、流鼻涕、流眼淚、發燒、嗜睡、食慾不振等症狀，嚴重可能導致死亡，輕微的也可能無症狀；平時會到狗公園、日托中心、寄宿機構等地方的犬類感染風險更高。

蒙郡北貝賽斯達市(North Bethesda)的一個狗公園近日病例明顯增多，但部分民眾並不擔心，狗主人泰勒(Ben Taylor)說已給家犬打過預防針，「這是狗狗日托中心明確規定的事項。」

蒙郡居民麥柯勞(Lauren McCullough)近日謹慎觀察她寵物狗的情況，目前未發現任何症狀，不過他們計畫未來幾個月避免去狗公園，「很多來公園玩的都是幼犬，其中有很多尚未接種疫苗 ，傳染風險會較高。」

蒙郡官員呼籲寵物主人盡早詢問獸醫，確認狗狗及時接種疫苗，避免重症；若寵物狗確診，要與其他動物隔離至少28天，通常染疫的犬類會在二至三周後康復，但也可能會有其他細菌感染，導致其他疾病，不可掉以輕心。

聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，目前沒有出現人感染犬類流感的病例。