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維州6歲童射傷女師 前校董：她熱愛工作、愛護學生

記者張筠／維州報導

被六歲學生射傷的維州25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)在同事、家長和官員之間的評價很高，學校官員稱她是一名勤奮的教育工作者，愛護學生，對職業富有熱情，家庭也管理得很好。

波特紐斯市(Newsport News)學校前董事、現該市市議員伊萊(John Eley III)案發當天到醫院看望澤溫爾，「她的家庭中有許多教育工作者，身邊的人也都能感覺到澤溫爾很喜歡自己的工作。與她共事過的人都稱讚她是很好的合作夥伴，且愛護、關照孩子。」

赫斯特(Cindy Hurst)的八歲孫女去年是澤溫爾的學生，「學校發生槍擊案，所幸澤溫爾已逐漸康復，但我們的生活已不如從前」，赫斯特的孫女稱澤溫爾是一名好老師，但沒想到如此可怕的事情會發生在她身上。

澤溫爾2019年從詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)學士畢業，主修跨學科通識教育，輔修初等教育和音樂，2020年取得該大學的教育碩士。

根據維州教育廳官網，澤溫爾所在的Richneck小學約有550名學生，從幼稚園到五年級，該校在槍擊案後，9、10日均停課。

紐波特紐斯市是維州東南部的城市，有18萬5000人口，該城市以造船廠聞名，是美國海軍艦艇和航空母艦的基地。

教育 維州 波特

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