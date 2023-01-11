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華府市長施政新目標：創3.5萬工作機會 未來4年吸1.5萬人遷入

記者張筠／華盛頓報導
包瑟目標未來四年吸引1萬5000人遷入華府。（記者張筠／攝影）
包瑟目標未來四年吸引1萬5000人遷入華府。（記者張筠／攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日宣布其第三任工作計畫，重點包括促進華府工作機會增長，創造3萬5000份工作機會，在未來四年內吸引1萬5000民眾遷入華府，推動市中心的經濟發展等。

包瑟說，新冠疫情導致華府失去大量生命、工作崗位以及眾多人口，她決心在新任內讓華府復甦，推動經濟較落後社區的重建工作；包瑟政府的首要目標是在需求增長較快的領域增加3萬5000份工作機會，降低市中心辦公空間的閒置率，這些領域包括教育及研究、媒體傳播和設計、諮詢服務、酒店服務、旅遊及娛樂、生命科學和公共衛生、科技等。

包瑟表示，華府市中心有92%區域為商家所有，她目標在未來四年內吸引1萬5000名新市民，讓華府成為人口72萬5000的大城市；根據最近的人口普查，華府有3000位新居民，「現今人口是2007年以來的最高峰」，新進民眾多為年輕家庭，包瑟政府也期待未來四年有更多20至34歲民眾來到華府。

「疫情讓我們認識到，混合式社區(mixd-use communities)在逆境中更具韌性」，包瑟表示，為平衡商業經濟和日常生活，市中心的多功能空間需擴張，在疫後成為支撐華府經濟復甦的核心區域，吸引民眾和遊客駐足；市府也與Events DC合作啟動一個推廣項目，旨在說服遠程辦公的民眾來華府定居，充分利用疫情重建的工作和生活模式。

包瑟表示，將擴大對少數族裔商家的協助，將少數族裔商家比率從27%提至35%，並給較貧困的非裔家庭特定的經濟補貼；市府也計畫增建超市和便利商店，擴大寬帶網路的覆蓋面積，促進資源公平，讓經濟發展較落後的第七、八區民眾生活更便利。

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