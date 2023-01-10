美京中華會館華埠春節遊行 1/22登場

黃浩源(中)主持新聞發佈會。（記者王福權 / 攝影）

美京中華會館8日舉行農曆新春華埠遊行 新聞發布會，這也是該活動因疫情停辦兩年後首次恢復推出，遊行22日下午1時集合，2時啟動，3時慶典大會，華府 市長包瑟(Muriel Bowser)、市議員、中華民國駐美代表蕭美琴等官員均將出席。

出席新聞發佈會貴賓。左起中國城警察代表、劉曼斯、黃浩源、Ben de Guzman、李治瑞、伍毅文。（記者王福權 / 攝影）

新聞發布會由春節遊行委員會主席兼總指揮黃浩源主持，委員會副主席李治瑞兼總指揮、會館主席伍毅文、以及公關劉曼斯等人均到場與會，華府僑教中心主任郭大文、華府市政府亞裔辦公室主任Ben de Guzman、華府中國城警察代表、以及MGM National Harbor華人總監章樂群等也出席了會議。

美京華埠慶祝癸卯兔年春節大遊行將從華埠6街和 I 街出發，圍繞中國城，遊行終點在H街與6街交會處，慶典大會3時開始，隨後將分別在華府華埠的中國城海鮮大酒樓(5時)以及馬州的新財神大酒樓(6時30分)舉行春節聯歡晚會。

遊行包括樂隊、舞龍舞獅、族裔傳統服飾、學生小鼓隊、民族舞蹈、花燈燈籠隊、華府華人社區各社團及美國友好企業組成的創意民族文化隊伍，以及十二生肖、小丑和汽車、特別鼓樂隊、美國女童子軍、高中樂隊、武術功夫表演、長串鞭炮竹賀喜等精彩可期。

進一步詳情，可電洽李治瑞(301)613-2795 、陸李惠芬(202)870-6094、陳惠青(202)255-8666。