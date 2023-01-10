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向教師開槍 維州6歲童用母親合法槍枝作案

記者張筠／維州報導
社區民眾留言，紀念被學生射致重傷的教師澤溫爾。（美聯社）
社區民眾留言，紀念被學生射致重傷的教師澤溫爾。（美聯社）

維州警方9日表示，近日紐波特紐斯市(Newsport News)一名六歲男童在課堂上向25歲的女老師開槍致其重傷，他使用的9毫米手槍是他母親合法購買的，當天上學時裝在書包裡，該市警長德魯(Steve Drew)說，該案並非意外，而是男孩有意而為；地方官員和立法者呼籲收緊槍枝管理。

紐波特紐斯市警方表示，該案發生於6日，一名六歲的一年級男孩在課堂上突然拔出手槍，向25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍，在被送醫前她曾面臨生命危險，如今情況已穩定，傷勢穩定。

該作案男孩隨後被警方拘留，紐波特紐斯市警長德魯(Steve Drew)說，此案並非偶然，而是有意為之，當槍聲響起，澤溫爾雙手處於防禦狀態，子彈穿過她的手射中胸部上方，導致重傷，所幸該案沒有導致其他學生受傷。

德魯表示，澤溫爾被射中後仍迅速將學生們趕出教師，監控顯示她是最後一個離開教室的人，「她甚至在離開後又停頓了轉回，確認每位學生都安全。」

槍聲響起後，另一名教職立即跑來控制住作案男孩，期間該男孩想逃脫，行動有些攻擊性(a little combative)，還打了該教職，最終被警方控制。

根據維州法律，六歲兒童不能被視為成年人受審，此外，就算被判有罪，六歲兒童因年齡太小，不能交由少年司法機構監護，執法人員沒有表示該男孩拘留地點。

此事引發社區不安，尤其近期美國各地槍枝暴力問題愈發嚴重，有家長表示，成年人闖進學校開槍就已令人擔心惶恐，如今甚至出現兒童用槍枝攻擊教師的情況，完全無法預計未來的社會治安將淪落到何種地步。

有民眾表示，此事影射嚴重的社會問題，未滿十歲的兒童將槍枝帶入校園，甚至有意攻擊他人，若槍枝管理、安全教育、專業培訓等系統跟不上，社會治安將面臨更嚴峻的威脅；也有教師稱，若該案由衝突引起，新一代孩子解決衝突的能力和方法仍有待商榷，家長和教育機構除了要關心學生的課業，更要重視孩子心理健康。

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