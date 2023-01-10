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因應校園性侵 維州勞郡公校推動改革

記者張筠／維州報導

維州勞登郡公校(LCPS)教育委員會近日表示，新學年將採納維州大陪審團的多項建議，大力推動政策改革，這是該公校系統應對2021年兩起校園性侵案件的最新動作。

勞登郡公校教委主席斯洛金(Ian Serotkin)表示，郡府希望本月尋找到合適的教育總監候選人，目標在本學年結束前確定人選。

維州大陪審團去年12月發布性侵案調查的報告，指控勞登郡前教育總監齊格勒(Scott Ziegler)犯有虛假言論輕罪、干涉雇員出庭的輕罪，他因此被公校教委解雇，教育總監的職務由史密斯(Daniel Smith)臨時代理。

斯洛金表示，教委會現在專注於評估大陪審團的各項建議，包括要求公校系統在舉行大型活動或發生特別案件時，盡可能多的向社區提供信息，收緊校園社交軟體的使用政策，限制學習設備軟件等。

斯洛金說，勞登郡教委會也根據大陪審團報告的建議，另外提出了十多項新的政策意見，未來將由公校委員會審議，並徵詢公眾意見，「公校做決定、指定政策的節奏和流程很快，但公眾和學校官員的意見不容忽視。」

斯洛金表示，近三年來勞登郡面臨新冠疫情衝擊，還遭遇性侵案風波，但期間仍取得一些成效，包括教委會決定變更預算撥款，包括從2021年秋季開始，學生們可免費參加前幾次大學先修考試(AP exam)，此外校車司機的薪資也調漲，一定程度上解決人員短缺的問題。

公校 教育總監 性侵

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