國家公園局年底前擬清除華府遊民營地

國家公園管理局2023年底前將清理華府的遊民帳篷聚落。(美聯社)

華府 市府決心解決存在已久的遊民 到處搭帳篷居住的問題，國家公園管理局(National Park Service，簡稱NPS)將負責在2023 年底前清理華府的遊民營地，聯邦和市府官員承諾2023年底在全美各州首府都針對遊民執行「禁止露營」(no-camping regulation)的規定，這一規定獲得華府75%居民支持。

據福斯新聞(Fox News)報導，NPS去年初已清理聯合車站(Union Station)外的遊民營地，以及Scott Circle的遊民聚落，並發出通知將在今年4月清理麥克弗森廣場(McPherson Square)的遊民帳篷。

但NPS在驅逐雷諾堡營地(Fort Reno)的遊民時，曾引起民眾散發傳單抗議，他們抱怨NPS在寒冬中僅給遊民一周的時間撤離。

NPS發言人說，公園警察局接到該公園內有暴力和犯罪行為的報告，因此關閉公園來確保遊民和公眾的安全，該行動並為受到相關人士的攔阻。

另外，NPS將與華府的社會服務部門合作，提供寒冷天氣時的避難所、臨時和長期住房，以及毒癮和心理健康問題的治療。

據報導，華府市長包瑟(Muriel Bowser)說，無家可歸是可以解決的問題，華府擁有許多資源，但需遊民的配合，接受市府幫助並離開帳篷。

市府官網顯示，自2016年Homeward DC政策推出以來，遊民因此獲得庇護所，同時社會服務的選擇範圍增加，遊民人數也從2016年的8350人，減少到去年1月的4410個，減幅達47%。包瑟說，華府遊民人數為17年來最低，比2021年下降了約 14%，單身成年人無家可歸者減少了12%，長期無家可歸的家庭減少了26%，長期無家可歸的單身成人減少了 22%。

包瑟說，今年將斥資1億1500萬元來翻新庇護所，用3100萬元終結長期無住房問題，並為另外500人和260個家庭提供永久支持性住房券(supportive housing vouchers)；華府大都會政府委員會調查顯示，提供永久性住房(permanent housing)資源和金融券(financial vouchers)幫助了許多退伍軍人。

57歲的布倫戴奇(Donald Brundage)在2020年離婚後成了遊民，他感謝華府的住房券支援系統，讓他現在可以住在屋頂有游泳池的家。