馬州奇薩皮克灣環評未過 藍蟹數量銳減

馬州奇薩皮克灣連續多年環境評分不過關，威脅藍蟹生存。（馬州運輸廳提供）

馬州 奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)連續多年環境評分不過關，因各地政府機構的執法不一致，新開發的項目持續損害環境，農業污染年年無改善，再加上氣候變化，奇薩皮克灣受污染的徑流持續增加，或將導致馬州藍蟹(blue crab)數量驟減。

奇薩皮克灣基金會(Chesapeake Bay Foundation)自1988年起，每兩年評估該海灣的環境情況，從污染、漁業、棲息地三大類來衡量，共有13個單項，今年奇薩皮克灣的綜合得分與兩年前一樣仍為D+等級，該基金會主席福爾克(Hilary Harp Falk)說，雖然部分項目有所進步，但整體污染嚴重，藍蟹生存堪憂。

在污染的類別中，磷的指標有所改善，氮、毒素和溶解氧沒有變化，而海灣水質的整體清澈度下降，該報告指出，聯邦和州府在農場保護方面的資助應該增加，有助於減少氮和磷的污染，這兩種物質會助長有害藻類繁殖，降低含氧量。

在漁業方面，2022年奇薩皮克灣的石斑魚(rockfish)和牡蠣(oyster)捕捉量上升，而藍蟹指標下降，報告稱，由於多年的過度捕撈和有限繁殖，馬州和維州 在2020、2021年捕捉了近30年最多的幼牡蠣，而藍蟹下降最多，今年的數量為近33年來最少。

棲息地(habitat)方面，奇薩皮克灣2022年的水下植被、林地緩衝帶(forest buffer)、濕地等項目的得分保持不變，但可用資源土地(resource land)的評分略有下降，這些土地指森林、自然空地、管理較好的農田等。

該報告的結論稱，奇薩皮克灣的綜合得分不見長進的主要原因是，農田管理沒有改進，污染只增不減，多年來該海灣附近的轄區通過升級污水處理廠來試圖改善污染問題，但這些工廠多數已升級到最嚴格標準，對改善整體水質有明顯作用，但未來必須要通過限制農場、建築物、道路、草坪等其他方面的污染，才能進一步解決問題，不過這些工作也因氣候變暖而難度上升。

好在奇薩皮克灣近期將獲得3億元的聯邦補助，專門用於應對農業污染，維州2022年也通過一項兩年的預算 ，計畫撥款2億8000萬元協助農民安裝環保設備，另有1億9000萬元用於升級城市污水處理系統。