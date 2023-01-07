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1/6暴亂兩周年 華府國會山莊安保升級

記者張筠／華盛頓報導
2021年1月6日國會發生暴動，兩年來許多議員和警員心有餘悸，立法和執法人員持續加強國會山莊的安全措施。（記者張筠 / 攝影）
2021年1月6日國會發生暴動，兩年來許多議員和警員心有餘悸，立法和執法人員持續加強國會山莊的安全措施。（記者張筠 / 攝影）

2021年1月6日的國會暴亂至今已滿兩周年，部分調查仍在持續，華府國會山莊從此發生改變，國會山莊附近的安保工作近兩年內有諸多改進，包括國會警察(US Capitol Police)新聘情報主任，提升情報收集、分析和共享工作，國會議員也通過法案促進警察與國民兵(National Guard)的合作。

國會警察局長曼哲(Tom Manger)說，兩年前的1月6日「堪稱美國史上最黑暗的日子之一」，為確保類似情況不再發生，國會議員和執法官員推動了許多改變。

國會通過法案，允許國會警察局長啟動緊急狀態(state of emergency)，開展與國民兵的合作；國會警察也聘用在國家安全領域有經驗的領袖，加強特殊活動期間的情報管理和現場安檢。

如今在國會山莊附近舉行活動、遊行、集會等，須提交詳細的活動計畫，包括具體負責安全管理的人員和機構，國會警察也和大華府地區的多個執法機構建立合作，擴大執法範圍，確保各地安全人力充足。

國會警察新聘了一名情報主任，提升情報收集、分析以及與其他執法機構共享的效率和規範，此外也擴展訓練項目，增加並細分警務專業培訓，升級硬件設備，提高應急能力。

「鑒於近2000名國會警察夜以繼日的努力，如今國會山莊附近的安全程度已與兩年前不同」，曼哲說，當前國會警察也快速增聘警員，目標在未來幾年每年增加280位成員，最終達到總人數2400的目標。

警察 國民兵 華府

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