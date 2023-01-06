蒙郡收容從德州、亞利桑納坐巴士來逾2000無證移民

馬里蘭州蒙郡已收容2000多名從德州和亞利桑納州乘坐巴士送往華府的無證移民。圖為拖家帶口的無證移民搭乘巴士抵達華府街頭。(歐新社)

馬里蘭州蒙郡(Montgomery County)政府已暫時收容2000多名從德州 和亞利桑納州乘坐巴士送往華府 的無證移民。首席行政官助理斯托達德(Earl Stoddard)說華府和蒙郡是主要參與協助這些搭乘巴士來的移民的地區。他說，這2000人多數已遷移到美國其他地方，有10%到20%的人最終定居在華府地區。

根據華盛頓郵報，自去年4月以來，德州已向華府運送了6200多個移民，亞利桑納州自5月以來也以巴士運送了1000個移民到華府，以致華府市長包瑟(Muriel E.Bowser)要求國防部派遣國民兵進入該地區維護秩序。這些人乘坐德州和和亞利桑納州所支付的巴士到了各地後，許多人住進臨時的收容所或流落街頭。

斯托達德說，這些用巴士載送來的移民，90%至95%來自中美洲和南美洲，也有些人來自阿富汗和烏克蘭。

6月，蒙郡當地的一個教會因無法再作為接收無證移民的庇護所，聯絡郡府尋求協助，之後郡府找到一個可以安頓最多50人的設施來接收移民。

斯托達德說，大部分被安置在庇護所的無證移民，最多會在三到五天內就離開，很少有人停留更長時間。因此不管這些移民將來會被送往何處，郡府在這三天內會盡力提供他們飲食、需要的衣服或任何醫療需求。

另外，郡府也協助讓移民家庭 成員能住在一起，並安排離開庇護所之後的住處，以及讓無證移民能在連續好幾個小時的巴士旅行後能睡個好覺。

蒙郡去年底有個庇護所因內部消防設備損壞，郡府暫時將移民送往另一處。斯托達德說郡府對庇護所的位置保密，是為了不要讓這些移民被詐騙而落入人口販子的操控。

馬里蘭州蒙郡已收容2000多名從德州和亞利桑納州乘坐巴士送往華府的無證移民。圖為拖家帶口的無證移民搭乘巴士抵達華府街頭。(歐新社)

斯托達德說聯邦政府必須修補這個「破碎的移民系統」，否則德州會不斷把移民用巴士送往其他地方。他說該郡府的行政長官非常支持移民改革，希望聯邦能制訂公平的政策，為這些移民創造進入國家的途徑，並藉此推動經濟發展。

斯托達德預期亞利桑納州可能會繼續付費讓無證移民搭乘巴士前往華府地區，因為他們認為華府就是這些移民在美國的落腳處。德州過去一年已將大部分無證移民用巴士運送到華府地區，未來很可能會繼續這樣做。