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蒙郡華社慶新春 將舉辦系列活動 備餐點招待

華盛頓訊
圖為蒙郡灰墩藝術節。(彩雲歌舞團提供)
圖為蒙郡灰墩藝術節。(彩雲歌舞團提供)

蒙郡華社1月將在灰墩(Wheaton)、白橡(White Oak)和假日公園中心(Holiday Park Senior Ctr)等地分別舉辦春節慶祝活動，並有餐點招待。

慶祝活動節目內容豐富多采，包括青松合唱團的表演，由林玲蔡德誠領唱，吳婕獨唱；昆曲閔雄芳、金玲昆曲及昆舞，呂宜蘭京劇節目；飛鳳獎李清秀古典舞，李艷君裴天雯聯袂指導的芳華舞蹈，雅韻模特隊吳秀琴最新作品，吳婕領銜小龍飛，明華彩雲歌舞團原生態時尚西藏舞等。

表演時間地點如下:

1月20日(周五)上午10:00-11:50；地點:白橡White Oak Senior Ctr，1700 April Lane，Silver Spring，MD。

電話:(240) 777- 6940。

1月23日(周一)下午1:00-2:30；地點:灰墩Wheaton Senior Ctr，11701 Georgia Ave，Silver Spring，MD。

電話:(240)773-4830。

1月24日(周二）下午1:00-2:30；地點:假日公園Holiday Park，3950 Ferrara Dr.，Wheaton，MD。電話:(240)777-4999。

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