我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

華府動物領養減少 收容中心擬免除部分費用

記者陳曼玲／綜合報導
華府動物收容所鼓勵民眾領養狗、貓、蛇和兔子等動物，對對某些動物免除領養費用，希望幫助這些動物能盡快找到新家。(記者唐典偉／攝影)
華府動物收容所鼓勵民眾領養狗、貓、蛇和兔子等動物，對對某些動物免除領養費用，希望幫助這些動物能盡快找到新家。(記者唐典偉／攝影)

由於華府動物收容所內的數百隻狗、貓、蛇和兔子等動物所能居留的空間已達到上限，為了鼓勵民眾領養，現在這個收容中心對某些動物免除領養費用，希望幫助這些動物能盡快找到新家。

華府人道救援聯盟執行副總裁梅西納(Andrea Messina)說，該收容中心將免除體重超過40磅的狗的收養費，對小型狗和其他動物仍要收取收養費，費用在10元到250元之間。

華府人道救援聯盟(HumaneRescueAlliance)負責人表示，他們安置動物的空間和寄養家庭都不足，因此目前有170多隻動物，從貓、狗到鳥類、兔子、烏龜、蛇和魚非常迫切需要找到新家，因此該非營利組織正在推廣人們領養動物，並免除部分收養費。

疫情期間宅居在家的民眾大量收養動物撫慰孤寂。根據Shelter Animals Count的資料追蹤全美500個地點的收容所和救援活動，到2020年收養寵物的數量比前一年多了2萬6000隻，成長了約15%。在華府的動物專家表示，自2001年9月11日以來，他們從未看到過這麼大的寵物領養的需求。

但現在隨著解封重新開放、通貨膨脹、寵物糧食消費價格增加，梅西納看到許多寵物主人無力承擔費用，或是因為失業、生病等問題，而不得不搬到一個不能養寵物的地方，而紛紛放棄或送回他們的寵物。

然而，跟其他地區的動物領養中心相比，在華府被放棄或送回的動物相對較少，負責單位說這可能是因為他們過去幾年擴大了幾個援助計畫：根據個案中主人和寵物的需求，提供寵物免費的食物或減免費用的醫療照護。

有興趣透過救援聯盟領養動物的民眾，可在周二至周日前往該動物中心查看領養，地址：71 Oglethorpe St. NW，或打電話202-723-5730，或上網https://adopt.adopets.com/了解更多信息。

華府 梅西 疫情

上一則

庫克郡法醫：鴉片類藥物過量致死創新高

下一則

芝再現打砸搶 歹徒搬大垃圾桶掃貨 名店連遭殃

延伸閱讀

美中南太平洋角力 華府將重開駐索羅門群島大使館

美中南太平洋角力 華府將重開駐索羅門群島大使館
拜登肯州推基建法：眾院議長之爭「不關我的事」

拜登肯州推基建法：眾院議長之爭「不關我的事」
華府市長包瑟承諾：市中心5年增1.5萬居民

華府市長包瑟承諾：市中心5年增1.5萬居民
調查： 華府人48%獨居 全美最孤獨城市

調查： 華府人48%獨居 全美最孤獨城市
華府去年凶殺案203件 連2年逾200起 警局長盼加強警民合作

華府去年凶殺案203件 連2年逾200起 警局長盼加強警民合作

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)

寒冬季節要暖車嗎？能源部的建議可能與你的認知相反

2022-12-30 11:53

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開