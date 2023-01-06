華府動物領養減少 收容中心擬免除部分費用

華府動物收容所鼓勵民眾領養狗、貓、蛇和兔子等動物，對對某些動物免除領養費用，希望幫助這些動物能盡快找到新家。(記者唐典偉／攝影)

由於華府 動物收容所內的數百隻狗、貓、蛇和兔子等動物所能居留的空間已達到上限，為了鼓勵民眾領養，現在這個收容中心對某些動物免除領養費用，希望幫助這些動物能盡快找到新家。

華府人道救援聯盟執行副總裁梅西 納(Andrea Messina)說，該收容中心將免除體重超過40磅的狗的收養費，對小型狗和其他動物仍要收取收養費，費用在10元到250元之間。

華府人道救援聯盟(HumaneRescueAlliance)負責人表示，他們安置動物的空間和寄養家庭都不足，因此目前有170多隻動物，從貓、狗到鳥類、兔子、烏龜、蛇和魚非常迫切需要找到新家，因此該非營利組織正在推廣人們領養動物，並免除部分收養費。

疫情 期間宅居在家的民眾大量收養動物撫慰孤寂。根據Shelter Animals Count的資料追蹤全美500個地點的收容所和救援活動，到2020年收養寵物的數量比前一年多了2萬6000隻，成長了約15%。在華府的動物專家表示，自2001年9月11日以來，他們從未看到過這麼大的寵物領養的需求。

但現在隨著解封重新開放、通貨膨脹、寵物糧食消費價格增加，梅西納看到許多寵物主人無力承擔費用，或是因為失業、生病等問題，而不得不搬到一個不能養寵物的地方，而紛紛放棄或送回他們的寵物。

然而，跟其他地區的動物領養中心相比，在華府被放棄或送回的動物相對較少，負責單位說這可能是因為他們過去幾年擴大了幾個援助計畫：根據個案中主人和寵物的需求，提供寵物免費的食物或減免費用的醫療照護。

有興趣透過救援聯盟領養動物的民眾，可在周二至周日前往該動物中心查看領養，地址：71 Oglethorpe St. NW，或打電話202-723-5730，或上網https://adopt.adopets.com/了解更多信息。