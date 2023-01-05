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72歲國會議員拜爾 重返大學攻讀AI 盼應用於預防自殺

記者陳曼玲╱綜合報導
圖為維州民主黨籍國會議拜爾(右)在國會眾院科學、空間和技術小組主持聽證會。(Getty Images)
圖為維州民主黨籍國會議拜爾(右)在國會眾院科學、空間和技術小組主持聽證會。(Getty Images)

72歲的民主黨籍國會眾議員拜爾(Don Beyer)重返大學攻讀人工智能(AI)學位，希望在國會立法時，能把在AI所學到的科技知識派上用場，並能協助醫生及早判斷自殺訊號。

拜爾曾做過汽車業務員，目前是眾院科學、空間和技術小組委員會主席，負責監管美國太空總署(NASA)，並創立研究核融合(fusion energy)小組。

幾年前，拜爾參觀一家位於阿靈頓(Arlington)的AI公司，他對電腦能從龐大數據中找出有意義的資料感到震撼，因此一年前，他造訪喬治梅森大學在阿靈頓的AI創新計畫，並詢問該大學是否能讓他入學修課。

於是拜爾開始在喬治梅森大學(George Mason University)一學期修一門課，為了能在2024年進入研究所專攻AI領域，他需要補修幾門大學的數學和電腦學分。

他通常從國會下班後，在晚上9時到11時之間做學校功課，每周四晚上跟許多18歲的學子一起上網課。

眾議員奧伯諾爾特(Jay Obernolte)即將參與拜爾的AI核心小組，他對拜爾努力獲取科技新知表示敬佩，他希望國會能妥善運用AI來保護消費者和隱私，又能維持美國過去50年來的創新和創業精神。

拜爾說他已在考慮將AI用於預防自殺，這是因為他的同僚中有一名年輕員工自殺身亡，他的家人、朋友和同事都感到相當意外。

AI在心理健康領域雖然仍處於起步階段，但拜爾希望將來能運用AI在自殺未遂或有自殺傾向的案例中收集共同因素，來建立風險概況，以幫助臨床醫生得到無法立即看到的警告信號，進而預防自殺的悲劇。

密西根大學醫學院專門研究自殺預防的助理教授霍維茨(Adam Horwitz)解釋說，AI可以協助但不會取代臨床醫生看病的工作，他說美國退伍軍人事務部已經在部署這項技術。

霍維茨表示AI研究仍要評估倫理和隱私問題，以及這些數據的敏感性或第三方使用的範圍標準，這可能是國會需要熟悉這項技術的重點，並了解它的使用方式、使用原因、應用程序並確保有適當的保護措施。

拜爾說，他學習AI的新知，目的是讓國會清楚扮演好決定性的角色，因此他將來可能會繼續攻讀AI博士學位。

AI 眾議員 隱私

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