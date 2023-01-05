做到下列這幾點 寒冬居家更安全

調整室內恆溫器(thermostat)可以節省能源。 (記者陳曼玲╱攝影)

每年冬天對房屋做好防寒準備，可以節省暖氣費與避免暖爐、水管和屋頂的損壞，確保居家安全。以下為貼心提醒：

●檢查你的暖爐子加熱系統：聯絡冷暖氣(HVAC)專業人員到家中檢查，確保暖爐有效率運作。

●檢查排水溝：清理排水溝(gutter)來防止冰壩(ice dams)，考慮安裝排水溝防護裝置，並確保閣樓地板適當隔熱。

●保護好水管：將靠近低溫 處的水管隔熱，以防止管道結冰。 當溫度降至華氏32度冰點以下時，讓幾個水龍頭中保持小水流，以防止水管結冰和爆裂。並可打開廚房和浴室的櫥櫃門，讓牆壁內的水管保持溫暖。

●收藏花園用的水管(hose)：拔下連接到房屋的所有花園用水管，並排乾管內積水再收藏。關閉水閥門並將水龍頭包裹隔熱。

●保持室內溫暖的空氣：在窗戶、門和空調周圍的孔洞和開口處填縫(caulking)，以幫助防止冷空氣滲入，還可安裝擋風雨條(Weather stripping)以防止暖氣散失。

●測試你的煙霧探測器：專家說房屋火災在冬季更常發生，因此請每個月檢查一次確保煙霧探測器正常運作，需要時記得更換電池。並可考慮安裝一氧化碳探測器。

●清理院子：修剪樹木並清除院子裡的枯枝和雜物，以免樹木被冰、雪風損壞樹木並導致樹枝掉落，而損壞房屋、汽車 或住戶。

●調整室內恆溫器(thermostat)：根據PersonalFinanceNews網站說，按照房子的冷熱隔絕(insulation)、水管布線、外部溫度和房屋地點，室內恆溫器可設置在華氏50到60度。如果水管在牆壁內，則無需將恆溫器設得太高。當室外溫度降至冰點以下時，可調高到華氏65度，房屋內部才不會變得太冷。

出外旅行時，空房子的溫度不應低於華氏40度，由於房子某些區域比恆溫器上的最低溫度還要冷，因此溫度不要調得太低，以免造成水管結冰破裂的更大損失。也可將熱水器溫度調低以節省能源。

●應急準備：準備一個家庭急救包，其中的用品足夠每位家庭成員使用三天，包括水、不易腐爛的食物、手電筒、蠟燭、電池火柴、毯子、處方藥和非處方藥。有寵物的主人也請為寵物四周保暖。

●保持車道／人行道暢通：準備好道路鹽，在暴風雪 來臨之前將鹽灑在台階、人行道和車道上，以免結冰路滑。