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調查： 華府人48%獨居 全美最孤獨城市

記者許君達／綜合報導
人口普查數據顯示，華盛頓特區是美國獨居者最多的城市。(Getty Images)
人口普查數據顯示，華盛頓特區是美國獨居者最多的城市。(Getty Images)

一項研究表明，華盛頓特區是美國獨居者最多的城市。而在最不孤獨城市的榜單中，加州城市獨占鰲頭。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的美國社區調查數據，商會（Chamber of Commerce）的研究人員分析了2016至2021年的五年時間中，全美170多個人口超過15萬的城市的居民構成，發現華盛頓特區的31萬9565個家庭中，接近一半（48%）是一人家庭。而從2016年以來，特區的獨居者人數每年增加近6%。可謂「全美最孤獨的城市」。

有人引用前總統杜魯門（Harry S. Truman）的話說，「你想在華盛頓有個朋友嗎？找條狗。」

密蘇里州的聖路易斯（St. Louis）和維吉尼亞州的阿靈頓（Arlington）緊隨華盛頓特區之後，位列「全美最孤獨城市」榜單的第二、三名。前十名中還有里奇蒙（Richmond）、辛辛那提（Cincinnati）、克里夫蘭（Cleveland）、紐奧良(New Orleans）、伯明罕（Birmingham）、亞特蘭大和巴爾的摩。如果按照性別畫分，佛州的勞德岱堡（Fort Lauderdale）是男性最孤獨的城市，維州的里奇蒙是女性最孤獨的城市。

研究機構「我們的數據世界」（Our World in Data）的報告顯示，近幾十年來，全球獨居人數急劇增加，而在富裕國家的人們更願意獨居。研究人員認為，根據目前的趨勢，看起來似乎沒什麼能減緩人們對獨居的偏好。

不過，研究人員也表示，獨居並不一定等於孤獨。一項研究發現獨居與情感孤獨有關，但與社會性隔絕無關。其他研究也證實，儘管關於「孤獨傳染病」的敘述被廣泛報導，但人們自我報告的孤獨感並沒有出現增加趨勢，青年的孤獨感甚至還小有下降。

而在「最不孤獨城市」榜單中，加州城市在前十名中獨占九位，其中多數都位於洛杉磯外圍。

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