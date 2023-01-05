華府市長包瑟承諾：市中心5年增1.5萬居民

市長包瑟承諾未來五年內將為特區市中心增加1萬5000名新居民。圖為市中心的一個巴士站。(美聯社)

華府 過去三年因新冠疫情 爆發，人口流失嚴重。市長包瑟(Muriel Bowser)在宣誓就任第三任市長後，在2日的一次演講中承諾，未來五年內將為特區市中心增加1萬5000名新居民，以幫助抵消華府因新冠大流行造成日常辦公人員減少而導致的人口流失。

包瑟表示，這1萬5000名新居民是建立在市中心已有的2萬5000居民的基礎上；除了她所承諾的短期計畫外，長遠的目標是讓特區市中心的居民超過10萬人。

這個數字在本地有很強的象徵意義：20年前，當時的市長威廉姆斯(Anthony Williams)承諾吸引10萬新居民，以使特區從1990年代中期的金融危機中恢復過來。他獲得了成功，並且奠定了特區在過去十年繁榮和發展的基礎。

包瑟說，市中心的人口是「傳說中下金蛋的鵝」。人口密度增加帶來的經濟活力和稅收使政府可以投資學校、公共安全和公共工程，否則，現有的一切都將面臨風險。

2022年，特區的辦公場所空置率為15%，比新冠大流行前高了5個百分點。政府一直在採取措施減少居民流失，比如提供稅收減免、鼓勵開發商更改物業用途等，但難度很大且成本高昂。

在新冠疫情爆發前，華府每天有多達20萬人進出市中心，他們在市中心的寫字樓裡上班，也支持了周圍的餐館和其他商業的生存，但疫情爆發以後，一切都大變。

如今華府也像全美其它許多城市一樣，許多雇員都不願回辦公室上班，寧願繼續在家工作。近幾年市府官員一直在慢慢推動增加市中心居住的人口，提供稅務優惠鼓勵開發商把閒置的寫字樓改建為公寓樓。但這類改建通常代價昂貴而且很難完成下去。

包瑟要求聯邦政府 帶頭行動起來，她提到，「我們需要白宮的行動」—或者讓聯邦雇員回到辦公室上班，或者將大量聯邦政府擁有的物業開放，供願意振興地方事業的機構使用。

為了鼓勵中產階級留在城市，包瑟說，她不會打物業稅率的主意。此外，她還承諾在未來五年內在「高增長行業」創造3萬5000個新的就業機會，以及為兒童提供免費和普及的課前與課後課程。