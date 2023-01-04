我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

華府書友會邀海蒂 1.8談「美國母親河」密西西比河

【華盛頓訊】

華府書友會將於2023年1月8日晚7時，舉行「美麗心世界」系列講座，邀請海蒂以「大河長流」為題，主講堪稱「美國母親河」密西西比河的歷史和發展，分享她跋山涉水8000哩的經歷，以及她為此譜寫的歌曲和詩詞。

密西西比河是北美最大、世界第四大的江河流域，孕育無數動植物，是北美最大的原住民古老文化所在地，也是新美國經濟崛起的命脈和現代美國文學藝術的發源地。不過大河也經理了原住民與殖民侵略者的戰爭、美國內戰，遭遇無節制的資源索取，嚴重的工業和生活污染。

為深入了解密西西比河，海蒂從源頭到入海口，跋山涉水縱貫全美，克服艱難險阻8000哩，幾經危難終得還生，完成實地探查整條大河的罕見壯舉，她將分享所見所聞，以及她為此譜寫的歌曲及詩詞，還有深入腹地時拍攝的大河景象。

海蒂童年時是模特兒，少年是中國舞蹈童星，青年在中美兩國的多個理科學院學習深造，成年從事科研，成果在不同領域載入國家典籍並獲得國家科技獎；現熱心宣傳優秀文化，傳播科學知識，並致力慈善事業。

講座Zoom ID：95308510913，密碼：123。

原住民 2023 華府

上一則

芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多

下一則

新州新法 學校須公布年度關禁閉人數

延伸閱讀

路透：拜登和岸田文雄13日華府會面

路透：拜登和岸田文雄13日華府會面
卸任議員對新國會看法：華府政局情勢更險峻

卸任議員對新國會看法：華府政局情勢更險峻
華府難租屋 25歲準國會議員：信用差 睡朋友沙發

華府難租屋 25歲準國會議員：信用差 睡朋友沙發
華府未來計畫申請截止至1月6日 提供獎學金、升學輔導

華府未來計畫申請截止至1月6日 提供獎學金、升學輔導
華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷

華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷

熱門新聞

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成