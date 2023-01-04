華府書友會邀海蒂 1.8談「美國母親河」密西西比河

華府 書友會將於2023 年1月8日晚7時，舉行「美麗心世界」系列講座，邀請海蒂以「大河長流」為題，主講堪稱「美國母親河」密西西比河的歷史和發展，分享她跋山涉水8000哩的經歷，以及她為此譜寫的歌曲和詩詞。

密西西比河是北美最大、世界第四大的江河流域，孕育無數動植物，是北美最大的原住民 古老文化所在地，也是新美國經濟崛起的命脈和現代美國文學藝術的發源地。不過大河也經理了原住民與殖民侵略者的戰爭、美國內戰，遭遇無節制的資源索取，嚴重的工業和生活污染。

為深入了解密西西比河，海蒂從源頭到入海口，跋山涉水縱貫全美，克服艱難險阻8000哩，幾經危難終得還生，完成實地探查整條大河的罕見壯舉，她將分享所見所聞，以及她為此譜寫的歌曲及詩詞，還有深入腹地時拍攝的大河景象。

海蒂童年時是模特兒，少年是中國舞蹈童星，青年在中美兩國的多個理科學院學習深造，成年從事科研，成果在不同領域載入國家典籍並獲得國家科技獎；現熱心宣傳優秀文化，傳播科學知識，並致力慈善事業。

講座Zoom ID：95308510913，密碼：123。