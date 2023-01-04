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華府去年凶殺案203件 連2年逾200起 警局長盼加強警民合作

記者陳曼玲／綜合報導
華府去年發生凶殺案件203起，這是華府連續第二年發生超過200起凶殺案。圖為去年4月22日發生槍擊案後，市警方和聯邦特勤局人員抓到一名疑犯。(歐新社)
華府去年發生凶殺案件203起，這是華府連續第二年發生超過200起凶殺案。圖為去年4月22日發生槍擊案後，市警方和聯邦特勤局人員抓到一名疑犯。(歐新社)

華府去年發生的凶殺案件有203起，前年則有226起，這是華府連續第二年發生超過200起凶殺案，華府警察局長康提 (Robert Contee)說去年回收非法槍枝的數量創歷史新高，他指責非法槍枝暴力的氾濫奪走當地人們的生命。他希望加強警民合作來打擊暴力犯罪

康提指出，這些人死於慘無人道的暴力事件，儘管去年華府的整體犯罪率比起兩年前降低了7%，但對受害者家屬仍是難以撫平的傷痛。

康提表示，今年警察單位會繼續採用「以情報為主導(intelligence-led)的警務策略」，並加強在社區巡邏，因為他認為警民合作是打擊暴力犯罪的最有效方式。

華府上一次連續兩年發生超過200起凶殺案是在2002年和2003年，當時的數字分別為262起和248起，2012 年，該市僅發生88起凶殺案，2013年為104起。

為此，工會主席彭伯頓 (Gregg Pemberton) 抱怨市議會在 2014 年通過的措施會阻礙了警察巡邏街區、與市民交談、進行業務檢查，與社區互動等防止犯罪的工作。

彭伯頓說，這些反警察的立法使許多警察離職，2020 年4月止，各級警察共有3800多名，現在總數減少到3300至 3400人之間。

華府市議會近年來通過的措施包括，要求華府警察出示身分證明，並在他們使用致命武器時，要公布他們配戴的隨身攝影機所拍攝到的影片內容。

另外，根據警察投訴辦公室(Office of Police Complaints)6 月份的報告顯示，華府警察執行勤務時有嚴重的種族歧視。而警察的不當行為也使警察局在2010年至2020年期間支付了超過9100萬元作為和解金。

市議會成員艾倫(Charles Allen)則回應警察工會的抱怨說，市議會設立了2萬元給新警官作為招聘獎金，並核准康提要求給警局人員，和擴大警察實習生計畫的全額預算。

艾倫說明華府對地區刑法的全面改革，將加重攜帶增強型武器的刑罰，並使警察有權力介入非法跟蹤的累犯的案件。

他說市議會通過的立法是要讓不適任的警察離開，他認為華府居民想要的是警察領導人團結起來結束槍枝暴力，並希望警官在他們需要的時候為他們解決問題。

華府警察局長康提。(Getty Images)
華府警察局長康提。(Getty Images)

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