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減少行人死亡 華府街頭將再加裝130個測速攝像機

記者陳曼玲／綜合報導
今年華府街道將加裝一倍數量的測速攝像機，希望將行人死亡數字降低為零。(記者張筠 / 攝影)
今年華府街道將加裝一倍數量的測速攝像機，希望將行人死亡數字降低為零。(記者張筠 / 攝影)

華府去年至少有34名行人因交通事故而死亡，比前年的40多人雖然減少，但為了減少行人死亡與非法駕駛的行為，華府交通局(DDOT)將在2023年於該市街道上加裝一倍數量的測速攝像機(speed camera)，希望將行人死亡數字降低為零。

華府目前已經裝設136個測速攝像機，準備再增加130個，希望能減少司機超速、闖紅燈和強行闖過停車標誌(stop sign)的情況，以減少行人在交通事故中的傷亡。

住在本寧路(Benning Road)和H街東北部附近的沃森(Chris Watson) 說，在街道兩邊有很多餐館和公寓，所以他看到有很多行人經常隨意穿越馬路。他認為人們在疫情趨緩後重返工作崗位，會讓道路變得更加擁擠，並且他也覺得現在的汽車駕駛行為比以前更加魯莽，讓他非常擔心在沒有測速攝像機的地方是否會助長這些駕駛。

也有居民則認為安裝測速攝像機來取締超速並罰款，可能弊大於利。住在華府的奧託(Jodi Otto)說，他注意到很多測速攝像機安裝於貧窮人口住的地區，他認為這只是對住在當地的窮人徵稅，而不會改變那些有錢支付罰款的駕駛的行為，因此他不認為這些攝像機能帶來預期的效果。

一些居民表示能看到其他選擇，比如路面高凸的減速丘(speed bump)和通勤稅。

目前華府大多數的測速攝像機裝置在東北部或東南部，但未來會根據交通事故報告和時速限制來選擇地點安裝。

根據華府交通局(DDOT)網站，會優先選擇在發生超速與闖越停車標誌處的地方部署自動交通執法攝影機(traffic enforcement cameras)。在該處並會設立測速照相中(Photo Enforced)的標誌，並有30天的教育宣導期，在此期間的違規者將會收到警告傳單。一旦30 天警告期過後，DDOT將開始對違規者開罰單，並根據超速的情況處以 100元到500元的罰款。

華府交通局尚未公布安裝這些測速攝像機的確實時間表，但居民可以上網為特定位置申請安裝。詳情請上網：ddot.dc.gov。

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