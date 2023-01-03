冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

被錯關20年的男子賽義德(Adnan Syed)近日被喬治城大學(Georgetown University)聘用，擔任該校「監獄 與司法倡議」(Prisons and Justice Initiative)項目的助理，為囚犯和其他監獄人員提供教育 和培訓，他在聲明中表示，自己是該監獄教育的受益者，如今能給他人提供幫助，感到欣喜並稱這是一個完整的循環(full cycle)。

賽義德2000年被指控謀殺其18歲的韓裔 前女友李海敏(Hae Min Lee)，執法人員1999年在巴爾的摩Leakin Park發現她的屍體，檢方表示李海敏是被勒死，雖然賽義德始終堅持自己的清白，但馬州高院2019年駁回他請求重新審理的上訴，因此被錯關20年。

直到今年9月巴爾的摩巡迴法院法官撤銷對他的定罪，稱他與此命案沒有聯繫，並下令釋放現年41歲的賽義德；9月19日賽義德走出法院時，手中拿著一本活頁夾，上面有喬治城大學的鬥牛犬貼紙，該文件夾中是賽義德為統計課期末考試準備的筆記。

重獲自由後，賽義德今年12月12日就在喬治城大學現身，該校「監獄與司法倡議」項目主任哈維(Marc M. Howard)說，作為全職助理，賽義德的主要任務包括為「Making an Exoneree」的本科生課程提供研究支持，該課程旨在教導學生通過審查幾十年前的定罪資料，製作有關案件的紀錄短片，從而將那些無辜的民眾從監獄中解救出來，減少冤案。

哈維表示，賽義德目前仍不能接受訪問，但他近期來參觀校園，這是他首次親自來到喬治城大學，今年稍早，賽義德曾遠程參與該校的課程。

賽義德通過喬治城大學發表聲明稱，「從監獄中的一名喬治城大學學生，到如今真正走進校園，甚至能在學校任職，這是一個很完整的循環」，賽義德也是喬治城大學監獄教育項目的受益者，「該教育項目改變了我的人生，也改寫了我家庭的生命，盼望這個教育項目能影響更多人。」

李海敏的家人對法官撤銷指控非常憤怒，因整個推翻定罪的過程，他們都被蒙在鼓裡，法官撤銷指控的當天，他們也沒有機會到法院聽審，李海敏的家人表示會堅持到真相大白的一天。

李海敏家人的律師凱利(Steve Kelly)，對賽義德在獄中堅持學習，通過自己的努力獲得學位的行為表示讚賞，不過從喬治城大學畢業的凱利也很震驚，表示在受害者家屬沒有發言權的情況下，且賽義德也尚未出示真正能證明自己無辜的證據前，賽義德就已被視為「無罪者」，甚至在喬治城大學任職，「我擔憂校方的聘用為時過早，此舉也可能損傷喬治城大學的名聲。」

哈維對賽義德的清白和任職資格「毫不懷疑」，並稱很高興看到他被無罪釋放，並歡迎他加入「監獄和司法倡議」，「這是我見過最鼓舞人心的案例之一，相信賽義德的親身經歷能幫助很多人」。

目前賽義德正專注於工作，同時也在努力完成學士學位，他在獄中已完成兩學期的學分，且在本月稍早時，賽義德也擔任喬治城大學監獄教育慶祝活動的主講人。