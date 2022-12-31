華府房市萎縮 11月銷售競價比43.3%

華府房屋銷售低迷，手上握有資金的買家和投資客紛紛選擇退場觀望。圖為華府一個獨立家庭掛牌求售。(歐新社)

2022年華府 地區房市萎縮明顯；根據Redfin蒐集的數據，11月華府地區房屋銷售競價比例只有43.3%，而去年是60.4%。

據分析，華府地區房屋銷售簽約率下滑的原因有幾個，包括：買家由於財務狀況變化，不再有申請貸款的資格；賣家由於財務狀況變化，未能成功換房，只好仍然住在原準備出售的房屋中。這種情況多達14.3%，而在去年為11.1%。

華府房市萎縮，也反映了全美房市不景氣的情形。全美其他熱門的房屋市場競價放緩幅度也很快，佛州 坦帕市(Tampa)和亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)房市競價交易還不到17%。

根據房產經紀公司Redfin數據顯示，11月全國房屋銷售額下降35%，而且全國房地產經紀人協會(the National Association of Realtors)統計，自2020年5月疫情 大爆發以來，房市已經連續16個月衰退，創下2010年11月房地產泡沫化的最低銷售紀錄，加上投資人看到房市衰退警訊，退場觀望，更不利於房市交易。

據了解在上個月，佛州奧蘭多(Orlando)房屋銷售僅有8.1%出現多個買家，簡直乏人問津。而且包括佛州傑克森維爾市(Jacksonville)、亞特蘭大(Atlanta)、奧蘭多和坦帕市以及德州達拉斯(Dallas)等主要大城的房屋銷售，有四分之一最終沒有成交。

放眼全國各地，11月房屋銷售的平均價格漲幅平穩，僅僅2.6%。

另外受到新冠疫情重創的拉斯維加斯(Las Vegas)11月房屋銷售降幅最大，一口氣下滑至51.8%，另外包括加州聖荷西市(San Jose)和猶他州鹽湖城(Salt Lake City)房屋銷售額也僅有去年一半。

11月包括各種中古屋、公寓和連棟公寓(co-ops)的銷售額都比10月下降7.7%，已經連續第10個月下降，即使經過經季節性調整後的年銷售額，僅達到409萬件低點，幾乎與2020年5月疫情爆發時不相上下。

根據11月成交的32萬6000銷售案，以現金購屋的銷售占26%，約8萬5000件，高於去年同月24%，但鑑於去年同月房屋銷售量達50萬3000件，其中現金購屋有12萬件，換言之，實際的現金銷售成交數量同比減少3萬5000件。

眼看房市交易低迷，不論手上握有資金的買家或是投資客紛紛選擇退場觀望。