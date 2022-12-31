我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

華府房市萎縮 11月銷售競價比43.3%

編譯俞仲慈／綜合報導
華府房屋銷售低迷，手上握有資金的買家和投資客紛紛選擇退場觀望。圖為華府一個獨立家庭掛牌求售。(歐新社)
華府房屋銷售低迷，手上握有資金的買家和投資客紛紛選擇退場觀望。圖為華府一個獨立家庭掛牌求售。(歐新社)

2022年華府地區房市萎縮明顯；根據Redfin蒐集的數據，11月華府地區房屋銷售競價比例只有43.3%，而去年是60.4%。

據分析，華府地區房屋銷售簽約率下滑的原因有幾個，包括：買家由於財務狀況變化，不再有申請貸款的資格；賣家由於財務狀況變化，未能成功換房，只好仍然住在原準備出售的房屋中。這種情況多達14.3%，而在去年為11.1%。

華府房市萎縮，也反映了全美房市不景氣的情形。全美其他熱門的房屋市場競價放緩幅度也很快，佛州坦帕市(Tampa)和亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)房市競價交易還不到17%。 

根據房產經紀公司Redfin數據顯示，11月全國房屋銷售額下降35%，而且全國房地產經紀人協會(the National Association of Realtors)統計，自2020年5月疫情大爆發以來，房市已經連續16個月衰退，創下2010年11月房地產泡沫化的最低銷售紀錄，加上投資人看到房市衰退警訊，退場觀望，更不利於房市交易。

據了解在上個月，佛州奧蘭多(Orlando)房屋銷售僅有8.1%出現多個買家，簡直乏人問津。而且包括佛州傑克森維爾市(Jacksonville)、亞特蘭大(Atlanta)、奧蘭多和坦帕市以及德州達拉斯(Dallas)等主要大城的房屋銷售，有四分之一最終沒有成交。

放眼全國各地，11月房屋銷售的平均價格漲幅平穩，僅僅2.6%。

另外受到新冠疫情重創的拉斯維加斯(Las Vegas)11月房屋銷售降幅最大，一口氣下滑至51.8%，另外包括加州聖荷西市(San Jose)和猶他州鹽湖城(Salt Lake City)房屋銷售額也僅有去年一半。

11月包括各種中古屋、公寓和連棟公寓(co-ops)的銷售額都比10月下降7.7%，已經連續第10個月下降，即使經過經季節性調整後的年銷售額，僅達到409萬件低點，幾乎與2020年5月疫情爆發時不相上下。

根據11月成交的32萬6000銷售案，以現金購屋的銷售占26%，約8萬5000件，高於去年同月24%，但鑑於去年同月房屋銷售量達50萬3000件，其中現金購屋有12萬件，換言之，實際的現金銷售成交數量同比減少3萬5000件。

眼看房市交易低迷，不論手上握有資金的買家或是投資客紛紛選擇退場觀望。

華府 佛州 疫情

上一則

新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」

下一則

摔落攪拌機 賓州食品廠工人身亡

延伸閱讀

美學者：華府過度專注台灣議題軍事 會將北京逼到牆角

美學者：華府過度專注台灣議題軍事 會將北京逼到牆角
航班取消 高中女籃隊租車開16小時參賽

航班取消 高中女籃隊租車開16小時參賽
強烈冬季風暴襲灣區 航班取消 旅客滯留

強烈冬季風暴襲灣區 航班取消 旅客滯留
華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷

華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷
金山都會區11月房價 較峰值跌6.2% 連6月下跌

金山都會區11月房價 較峰值跌6.2% 連6月下跌

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美