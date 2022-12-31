汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

美國汽車 協會估計有1.02億人在年底到元旦期間會開車外出度假或探親，但由於全美多處地區正逢冬季風暴 ，提醒民眾要格外注意駕駛前的車輛維護，以確保行車安全。

以下是關於清除車窗積雪或結冰的注意事項：

1.不要用熱水

根據羅徹斯特市的馬自達汽車經銷商網站說，不要把熱水倒在擋風玻璃來融冰上，這可能會使擋風玻璃因溫度突然改變而破裂。有時擋風玻璃上會出現不易察覺的細小裂縫，當熱水倒在上面可能會造成更大的損壞，因為水份可能會流入裂縫中，一旦重新結冰，可能使小裂縫擴大。

2.不要用自製溶液

AAA發言人說，因為這些化學溶液可能會損壞油漆，並且侵蝕擋風玻璃形成小洞，而使擋風玻璃出現裂縫，或使擋風玻璃的透光失真。

3.不要灑任何道路鹽

根據Progressive Insurance，道路鹽會加速生鏽的氧化過程。

4.不要使用銳器

State Farm保險規定，切勿使用螺絲刀、金屬鑰匙或其他尖銳物品除冰，這會畫傷或打碎玻璃。汽車維修公司1A Auto則表示，切勿使用鏟子清除車身積雪，因為多數雪鏟無論是金屬的或塑料，都有金屬刀片會刮傷油漆。也不要用掃帚，因為它的刷毛比普通雪刷硬，會損壞油漆。此外，用手套除雪也不好，可能會刮傷車子的油漆。

5.不要用雨刷片

雨刷製造商ANCO Wipers建議，使用雪刷清除擋風玻璃之前，請勿使用雨刷來除冰，這會導致雨刷片斷裂。

你可以使用的除冰方法有：

1.用適當的除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)或泡棉掃帚(soft foam broom)。

2.下雪前用雪毯(snow blanket)蓋在擋風玻璃上，可以很容易取下。

3.可用吹葉機(leaf blower)從遠處吹掉車上的積雪。

4.可以先打開車內的除霜(defroster)功能，讓雨刷附近的區域變暖，再來清除擋風玻璃上的結冰。

5.清理擋風玻璃時，慢慢提起雨刷再輕輕放下，以防損壞彈簧。

6.汽車停在低溫 的室外時，用襪子或塑膠袋套住雨刷片。