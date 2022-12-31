華府未來計畫申請截止至1月6日 提供獎學金、升學輔導

大學獎學金計畫可以幫助年輕學子改變生活現狀，實現自己的夢想。(美聯社)

根據華府 市長行政辦公室與教育總監 辦公室發布的新聞稿，2023年的DC未來計畫(DC Futures Program)正開放申請，將提供優厚獎學金給明年春季和夏季學期上大學的華府居民，學生還可獲得輔導和津貼，截止日期為1月6 日。

市長包瑟(Muriel Bowser)說，DC Futures過去已幫助1100多名學生改變生活，取得成功，獲得與華府城市和地區相匹配的高需求、高薪職業的工作機會。包瑟鼓勵那些正規畫下一步職業發展的年輕人，瞭解並申請DC Futures計畫，以獲得大學學費和教育補助，申請就讀當地認可的三家大學，包括美國天主教大學(Catholic University of America)、三一華盛頓大學(Trinity Washington University)或哥倫比亞特區大學( University of the District of Columbia)。

市府為對居民提供高等教育的投資，在2021年秋季開始執行的DC Futures，並由國家教育總監辦公室(OSSE)監督。 DC Futures為春季和夏季學期的申請人提供4000元的就讀獎學金，另外每年針對在三所合作大學中，註冊攻讀高需求職業領域的第一個大學學位的特定申請人提供8000元的獎學金。

所有DC Futures計畫參與者還可接受大學升學 輔導(coaching)，可透過DC Futures指定的提供單位，或透過DCPS Persists這類被批准的計畫，因此除獲得獎學金外，參加輔導者還有津貼可領。

另外，所有DC Futures參與者每年還可申請2000元的緊急資金，用於支付額外的費用。

DC Futures為了幫助拓展華府的當地教師人才庫，還為專業輔導人員和助教提供了管道來繼續深造，以成為教學的主力角色，目前已有超過100名專業輔助人員正在參與該計畫。

國家教育總監辦公室主任葛蘭特(Christina Grant)說，華府居民應當享有通往中產階級的暢通通道，並能夠在他們的家鄉城市接受教育。因此DC Futures就是實現這項願景的管道，她很高興在2023年能提供華府居民上大學的機會。

有關DC Futures 的內容，包括三所參與學院和大學的資格要求和符合條件的專業列表，可上網：osse.dc.gov/dcfutures。申請獎學金表格可上網：reurl.cc/28OQdm。