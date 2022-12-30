大華府最低時薪漲 明年7月續增 小商家苦

薪資上漲使企業面臨勞動力短缺和用工成本增加的雙重壓力。圖為維州的一家麥當勞外掛出徵人啟事。(路透)

全美有超過20個州將在新年起提高最低工資標準，其中馬里蘭州的最低時薪將提高到13.5元，維吉尼亞州將提升至12元。在華盛頓特區，最低工資標準剛剛超過每小時16元，並將在明年7月與消費者價格指數 一起繼續增加。薪資上漲使企業面臨勞動力短缺和用工成本增加的雙重壓力，而其中小商業主的抗壓能力更弱。

有跡象表明，通貨膨脹 造成的工資增長在今年年初達到20年內最高點後，已經開始降溫，但增長的趨勢依舊沒有改變。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)23日發布的就業成本指數顯示，第三季的工人工資和福利 比去年同期高出5%。

由於工人短缺，雇主不得不提高工資或福利，以吸引人們加入或者留下，在有限的人力市場中與其他雇主競爭而工人在不同崗位和企業之間自由跳槽，更增加了企業的招工成本。增加的用人成本可能會以「工資-價格螺旋」的形式最終轉嫁給消費者，從而使得通貨膨脹惡化。

Lightcast應用研究部副總裁Will Markow指出，「工資壓力接近歷史高點，表明通貨膨脹的壓力仍然很大，不會很快就得到緩解」，「這一直是政策制定者、企業、個人和幾乎所有人的擔憂」。

然而對工人來說，工資的增長仍不足以跟上通脹的步伐。他們雖然收入有所提高，但生活壓力反而可能進一步增加。

在聯準會(Federal Reserve)通過加息的手段抑制通脹的背景下，潛在的經濟衰退迫在眉睫，然而美國的勞動力市場依舊繁榮，9月新增了26萬3000個工作崗位，總體失業率僅3.5%，是50年來的最低水平。Markow認為，低失業率與薪資猛增是相輔相成的，「如果雇主有更多候選人，而且這些人都能勝任工作的話，你不會看到工資如此迅速地提高。只有雇主在進行激烈的人才爭奪戰時才會發生這樣的情況」。

而面對激烈的人才爭奪戰，小企業顯然難以抵擋財大氣粗的大公司。

不過，人才市場已經顯示出了放緩的跡象。從7月到8月，全美的職位空缺從1120萬減少到了1010萬。沃爾瑪和亞馬遜等幾家大公司已經宣布放緩招聘節奏，為2023年可能出現的經濟衰退做準備。