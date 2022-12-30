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寒冬季節不須暖車 電動車相反

記者陳曼玲／綜合報導
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)

寒冬開車需要暖車嗎？根據美國能源部網站，冬天暖車可能對使用汽油的引擎造成長期的損壞，建議啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，並確保最初幾分鐘不要加速太快或使引擎轉速過高，可使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。但對電動車主的建議則是先暖車再上路，才不會降低電池的行駛里程數。

PACCAR電池系統主工程師西亞提(Stephen Ciatti) 說，啟動燃燒汽油的汽車引擎時，油泵(oil pump)會在一分鐘內噴油進入引擎達到潤滑，但當引擎在低溫下空轉時，機油可能會從活塞和汽缸中剝離，而縮短引擎的壽命。而且，Smart Motors Toyota表示車輛靜止且引擎空轉時，會造成汽車軸承的壓力，並使燃燒室充滿氣體，也會縮短引擎壽命。

Firestone和Smart Motors Toyota都表示，大多數1980年以前製造的汽車在寒冬時需要預熱以防止熄火，這是因為舊款汽車的化油器(carburetors)在低溫下無法蒸發所有進入引擎內的汽油，因此有些汽油會形成液體而沒有燃燒造成引擎熄火。

但1980年之後製造的汽車，幾乎每輛都配備了電動燃油噴射系統(electric fuel injection system)，因此不管室外溫度多麼低，該系統可維持汽油和空氣充分混合燃燒。

Chuck's Auto Repair的技師解釋，但此系統噴入的汽油可能在暖車時凝結於氣缸壁上，造成潤滑用的機油剝離，導致引擎摩擦過度，使汽缸套、活塞環等零件過早磨損。

然而，對電動車主則建議先暖車再上路，因為汽車內部太冷時，會耗用電池能量來提高車內溫度。因此NAPA Auto Parts網站建議，電動車主在拔掉充電插頭出門之前，先預熱汽車，比較不會減少電池運作下所能行駛的里程數。

另外，根據CarShtuff網站說，冬天開車要注意檢查輪胎的胎壓，因為胎壓不足會使輪胎被積雪卡住或打滑失控。因此按照各車廠規定，一般來說冬季將輪胎壓力保持在30到35 PSI之間，可保持行車的安全、駕駛性能和燃油效率。

汽車 電動車 低溫

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