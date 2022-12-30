我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

大華府健康中心 「老有所樂」明年啟動

馬州訊

大華府社區健康服務中心將於2023年上半年為馬州蒙郡60歲以上的華裔民眾，舉辦兩期「老有所樂」老年保健及社交支持福利活動，明年1月開放報名。

該福利活動每期八次活動，每次包括一小時保健及資源講座，以及一小時文化娛樂活動。文化娛樂活動有基礎書畫學習及欣賞、老年健身舞蹈、太極拳等，此外也有公民入籍申請知識及實用英語口語學習等。

除了特別活動，該中心也有許多常規服務，包括中文幫助熱線電話(240)658-9228或(571)668-5836，提供普通話和廣東話接聽和中文短信的醫療保健信息服務，尤其是為不通英語的華人而設，時間為每天上午9時至晚上9時，其餘時間可留語音信息或短信。

該中心也設心理健康服務，從2020年起定期舉辦由心理醫生、諮詢師等專業人士主講的青少年心理健康系列公益講座，明年也將在3月和5月舉行兩期線上的「青少年心理健康家長指導」。

該中心也為低收入群體提供義診和流感疫苗接種服務，義工提供專業醫學口譯服務等，鼓勵華裔民眾充分利用醫療資源，更多資訊可登錄：www.cachs.org。

心理健康 流感疫苗 華裔

上一則

華裔律師：取消現金保釋 威脅公共安全

下一則

重新計票延遲 賓州期中選舉終於「完成認證」

延伸閱讀

壓力大… 明州3成K-12學生 疫後心理健康受損

壓力大… 明州3成K-12學生 疫後心理健康受損
大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖

大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖
北極冷鋒過境 大華府或迎20℉以下「最冷聖誕」

北極冷鋒過境 大華府或迎20℉以下「最冷聖誕」
聖誕新年假期 大華府估計有220萬人駕車出行

聖誕新年假期 大華府估計有220萬人駕車出行
避免酒駕 大華府地鐵公車跨年夜免費

避免酒駕 大華府地鐵公車跨年夜免費

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%