大華府健康中心 「老有所樂」明年啟動

大華府社區健康服務中心將於2023年上半年為馬州蒙郡60歲以上的華裔 民眾，舉辦兩期「老有所樂」老年保健及社交支持福利活動，明年1月開放報名。

該福利活動每期八次活動，每次包括一小時保健及資源講座，以及一小時文化娛樂活動。文化娛樂活動有基礎書畫學習及欣賞、老年健身舞蹈、太極拳等，此外也有公民入籍申請知識及實用英語口語學習等。

除了特別活動，該中心也有許多常規服務，包括中文幫助熱線電話(240)658-9228或(571)668-5836，提供普通話和廣東話接聽和中文短信的醫療保健信息服務，尤其是為不通英語的華人而設，時間為每天上午9時至晚上9時，其餘時間可留語音信息或短信。

該中心也設心理健康 服務，從2020年起定期舉辦由心理醫生、諮詢師等專業人士主講的青少年心理健康系列公益講座，明年也將在3月和5月舉行兩期線上的「青少年心理健康家長指導」。

該中心也為低收入群體提供義診和流感疫苗 接種服務，義工提供專業醫學口譯服務等，鼓勵華裔民眾充分利用醫療資源，更多資訊可登錄：www.cachs.org。