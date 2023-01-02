我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

華府難租屋 25歲準國會議員：信用差 睡朋友沙發

現在10年可調利率最低5.25%另送$500房屋估價費！

本報華府訊
精英貸款–首席貸款經紀Lili Liu電話：240-938-2456
精英貸款–首席貸款經紀Lili Liu電話：240-938-2456

新年伊始，萬象更新。告別充滿挑戰的2022，我們即將迎來了一個充滿希望、催人奮進的2023。在新的一年裡雖然還是圍繞著物價指數居高不下、基準利率上升的灰色新聞，不過在房屋貸款上也有許多令人振奮的好消息！聯邦住房金融管理局宣佈房利美Fannie Mae和房地美Freddie Mac在2023年提高了常規貸款（Conventional Loan）最高基準限額，將從2022年的647,200美元增加到726,200美元，增加79,000美元，大華府地區也受惠其中，這對想要購置預算較高的屋主也是一個好消息。隨著固定利率已經節節上升，貸款銀行也因應居高不下的利息又推出了可調利率浮動貸款「adjustable-rate mortgage」。

可調利率抵押貸款(ARM)是一種住房貸款，以3至10年的低固定利率開始，然後定期調整利率。

目前市場利率上升，我們推出了極具競爭力的10/6 ARM產品。由於初始低利率固定10年，因此可以在相當長的一段時間內緩解借款人的還款壓力。例如，10/6 Arm 利率通常比傳統的30年期固定利率低0.75，這將在未來幾年為您節省數千甚至上萬美元。打個比方，用37.5萬元的貸款額來算，30年固定利率如果是6.0的話，每月的本金和利息總和是$2,248。如果用10年可調利率5.25的話，頭十年期每月的本金和利息總和是$2,071，每個月可以節省$177。10年下來，總共可以節省$21,240。（此處利率只是為演示每個月還款額的不同，實際利率請諮詢貸款專員）。

ARM的優點和缺點是什麼？

優點：可調利率抵押貸款的起始利率較低。

較低的利率使貸款看起來更具吸引力。畢竟，利息是借款的成本。如果你能降低這個成本，你就不必把那麼多辛苦賺來的錢寄給貸方。

您可能更容易獲得可調整利率貸款的資格，貸方在決定貸款批准時會考慮您的債務收入比。 這是您每月的債務與月收入的比率。選擇ARM時，每月還款額較低，您可能有資格獲得更大的貸款額度。

您的付款可能會減少，如果利率下降並且ARM 基準的指數也下降的話，您的每月付款可能會下降。

缺點：可調整利率抵押貸款可能有風險，問題是，ARM是可調的。在初始固定期之後，如果利率上升，您的月付款將在調整期開始後增加；一些借款人可能難以支付較大的還款額。事情並不總是按計劃進行。

ARM適合您嗎？ARM是否是一個好的選擇取決於您的目標和對不可預測性的適應程度。如果您在可調整利率上升之前賣掉房屋或還清抵押貸款，您就會省錢。但是，如果您打算安頓多年並希望確定固定的抵押貸款利率和每月付款，那麼ARM可能不是正確的選擇。在這種情況下，固定利率抵押貸款是可行的方法。

如果您對可調利率感興趣，可以直接和精英貸款公司的首席貸款顧問Lili聯繫，她的電話是240-938-2456

精英公司地址839 Quince Orchard Blvd, Ste K, Gaithersburg, MD 20878。公司網站www.Elitemtgs.com www.nmlsconsumeraccess.org

利率 貸款 指數

上一則

消費電子展5日賭城登場 亮點預測：AI融入生活搶鏡

延伸閱讀

今年升息已讓市場嚇趴 但量化緊縮的苦痛明年才要來襲

今年升息已讓市場嚇趴 但量化緊縮的苦痛明年才要來襲
連跌雖罕見 明年仍須謹慎

連跌雖罕見 明年仍須謹慎
南加11月房市下滑 半年內連5跌

南加11月房市下滑 半年內連5跌
30年期固定抵押貸款利率 上漲至5.990%

30年期固定抵押貸款利率 上漲至5.990%
通膨數據低於預期 投資人信心大增

通膨數據低於預期 投資人信心大增

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？