現在10年可調利率最低5.25%另送$500房屋估價費！

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新年伊始，萬象更新。告別充滿挑戰的2022，我們即將迎來了一個充滿希望、催人奮進的2023。在新的一年裡雖然還是圍繞著物價指數 居高不下、基準利率 上升的灰色新聞，不過在房屋貸款 上也有許多令人振奮的好消息！聯邦住房金融管理局宣佈房利美Fannie Mae和房地美Freddie Mac在2023年提高了常規貸款（Conventional Loan）最高基準限額，將從2022年的647,200美元增加到726,200美元，增加79,000美元，大華府地區也受惠其中，這對想要購置預算較高的屋主也是一個好消息。隨著固定利率已經節節上升，貸款銀行也因應居高不下的利息又推出了可調利率浮動貸款「adjustable-rate mortgage」。

可調利率抵押貸款(ARM)是一種住房貸款，以3至10年的低固定利率開始，然後定期調整利率。

目前市場利率上升，我們推出了極具競爭力的10/6 ARM產品。由於初始低利率固定10年，因此可以在相當長的一段時間內緩解借款人的還款壓力。例如，10/6 Arm 利率通常比傳統的30年期固定利率低0.75，這將在未來幾年為您節省數千甚至上萬美元。打個比方，用37.5萬元的貸款額來算，30年固定利率如果是6.0的話，每月的本金和利息總和是$2,248。如果用10年可調利率5.25的話，頭十年期每月的本金和利息總和是$2,071，每個月可以節省$177。10年下來，總共可以節省$21,240。（此處利率只是為演示每個月還款額的不同，實際利率請諮詢貸款專員）。

ARM的優點和缺點是什麼？

優點：可調利率抵押貸款的起始利率較低。

較低的利率使貸款看起來更具吸引力。畢竟，利息是借款的成本。如果你能降低這個成本，你就不必把那麼多辛苦賺來的錢寄給貸方。

您可能更容易獲得可調整利率貸款的資格，貸方在決定貸款批准時會考慮您的債務收入比。 這是您每月的債務與月收入的比率。選擇ARM時，每月還款額較低，您可能有資格獲得更大的貸款額度。

您的付款可能會減少，如果利率下降並且ARM 基準的指數也下降的話，您的每月付款可能會下降。

缺點：可調整利率抵押貸款可能有風險，問題是，ARM是可調的。在初始固定期之後，如果利率上升，您的月付款將在調整期開始後增加；一些借款人可能難以支付較大的還款額。事情並不總是按計劃進行。

ARM適合您嗎？ARM是否是一個好的選擇取決於您的目標和對不可預測性的適應程度。如果您在可調整利率上升之前賣掉房屋或還清抵押貸款，您就會省錢。但是，如果您打算安頓多年並希望確定固定的抵押貸款利率和每月付款，那麼ARM可能不是正確的選擇。在這種情況下，固定利率抵押貸款是可行的方法。

如果您對可調利率感興趣，可以直接和精英貸款公司的首席貸款顧問Lili聯繫，她的電話是240-938-2456

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