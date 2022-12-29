鏟雪可能導致心臟疾病突發 注意保暖

冬天鏟雪要防止心臟病發作，開始前先熱身、不時休息、喝很多的水、鏟起較少的雪，而不要用力提起雪剷來把雪丟到一邊。(記者陳曼玲／攝影)

暴風雪過後，鏟雪是一件煩心事。美國心臟協會 (American Heart Association，簡稱AHA) 指出，鏟雪是會對心臟造成壓力的劇烈活動，可能增加心臟病 發作或心臟驟停的風險，尤其健康狀況不好或未經常運動的人在冬天鏟雪時尤其要注意保暖。

耶魯大學醫學院心臟病專家山姆斯基(Marc Samsky)說，血壓和心跳突然升高時會給心臟帶來很大的壓力，加上冷空氣會使心臟血管收縮並增加血壓，給心臟帶來壓力。

AHA 研究員法蘭克林(Barry Franklin)博士說，對患有心臟病、高血壓 或高膽固醇、糖尿病、肥胖或有其他心血管風險(如久坐不動的生活方式)的人、現在或以前抽菸，以及過去有過心臟病發作或中風 的人，或接受過搭橋手術或冠狀動脈血管成形術的人，都不應該鏟雪。

約翰霍普金斯大學醫學院心臟病專家史都華(Kerry Stewart)，如果身體健康且有經常運動的人則在在鏟雪時心臟病發作的風險較低。

另外，使用吹雪機(snow blower)雖然比用雪剷輕鬆，但AHA指出，用力推大吹雪機除雪時反而會快速提高心跳速度和升高血壓，因此仍會增加心臟病發作的風險。

根據healthline網站，心臟出現問題的徵兆有：胸部、頸部、肩部、左臂或左背部出現輕微或斷斷續續的疼痛；或出冷汗、心悸或心跳加快、噁心、下巴疼痛、腰痛、不明原因的疲勞以及焦慮。更嚴重的症狀包括：劇烈的胸痛、頭暈無法站立、沿著一隻手臂或另一隻手臂輻射的疼痛、呼吸困難。

有些心臟病發作是無症狀的，通常在幾個月或幾年後在照心電圖(EKG)時才發現，美國心臟病學會雜誌2018年的研究發現，無症狀心臟病發作與心力衰竭風險增加有關，還會增加猝死、中風和再次心臟病發作的可能性。

以下是安全鏟雪的方式：

開始前先熱身、時常休息、喝很多的水、盡量推雪或鏟起較少量的雪、不要用力提起雪剷來把雪丟到一邊；也不需要覺得有壓力要清除所有的積雪。

若胸部開始疼痛、感到頭暈或氣短、心跳加速或其他一些身體變化讓你感到緊張，須立即回到室內休息。若覺得可能是心臟病發作，應立即撥打911或當地緊急聯絡電話。

此外，雇人鏟雪也是很好的選擇。