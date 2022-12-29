NASA學生作文比賽 明年1/17截止收件

美國太空 總署(NASA )近日舉行挑戰中小學生想像力的作文比賽，即日起受理報名，至2023年1月17日止。

NASA正積極探索外太陽系。傳統的太陽能電池板可為航太 器有效運行提供足夠能量，但前提是電力需求相對較小，且航太器運行距離太陽不比木星遠。但為了探索外太陽系，以及在火星上移動大型漫遊車，需要由放射性同位熱流發電機提供的不同電源。太空總署的放射性同位熱流電力系統團隊(RPS)致力於放射性同位熱流發電機(RTG)技術和利用。

探索太陽系的極端需要一種特殊的力量，美國太空總署想聽聽學生們將如何激發你的太空探索夢想。若你可以在我們的太陽系或更遠處執行任務，你會去哪裡？你會探索什麼？如果是K-12學生，那麼你面臨的挑戰是研究放射性同位素動力系統(RPS)，並構想一個新的RPS驅動太空任務。RPS是一種已經使用了60多年的核電池，它使許多航太器能夠探索一些最惡劣、最黑暗的環境，以及我們太陽系最遠的地方。

太空總署鼓勵全美中小學生參加作文比賽。他們要求學生「構想一個新的RPS驅動的太空任務」，並在200字以內清楚解釋。參賽作品將分為K-4、5-8和9-12三個年齡組。此活動旨在挑戰學生想像力。有意參賽學生須寫一篇 200字以內的文章，在2023年1月17日以前上傳。獲獎名單將於2023年4月25日公布。

比賽將有45名半決賽選手，他們將贏得NASA的優勝獎品，九名決賽選手將贏得與NASA專家視頻的機會，最終三名獲勝者將獲得兩天的雙人行程，前往俄亥俄州克利夫蘭的太空總署葛蘭研究中心。詳情可登錄：https://bit.ly/3VR73fn。