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維州議員提案 學校雇員被捕須通知家長

記者陳曼玲／綜合報導
維州參議員史洛斐爾提案，要求在學校雇員因犯罪被逮捕時，執法單位須即時以清楚的方式通知學校與家長。圖為維州里奇蒙一小學課堂正在上課。(美聯社)
維州參議員史洛斐爾提案，要求在學校雇員因犯罪被逮捕時，執法單位須即時以清楚的方式通知學校與家長。圖為維州里奇蒙一小學課堂正在上課。(美聯社)

為了保障學校孩童安全，維州參議員史洛斐爾(Scott Surovell)提出議案，要求在學校雇員因犯罪被逮捕時，執法單位須即時以清楚的方式通知學校與家長。

2020年11月，在費爾法克斯郡(Fairfax County)的格拉斯哥中學(Glasgow Middle School)擔任輔導員的50歲桑頓 (Darren Thornton)，因與未成年人發生性犯罪而首次被逮捕，但之後仍受雇於該校。

根據7News 報導，雀斯特菲爾德郡(Chesterfield County)的警察局表示，他們當時透過電子郵件通知費爾法克斯公立學校(FCPS)的總督學有關桑頓被捕的消息，但這封電子郵件被退回到警察局的垃圾郵件文件夾，並沒有成功發送到學校的郵件系統中。直到2022年夏天，桑頓的犯罪歷史曝光後，他才被FCPS解雇。

史洛斐爾代表費爾法克斯郡的部分地區，加上自己的孩子就讀於費爾法克斯縣公立學校 (FCPS)，他說沒有父母會想看到性犯罪者仍在學校內工作。於是他提出參議會第821號議案，要求維州教育部整理並在其網站上公開列出學區內每位督學的傳真號碼、電子郵件地址和郵寄地址清單。

該提案還規定執法機構和法院書記員，在司法管轄區有任何逮捕時要發出具體的通知，例如寄送與收到掛號信、傳真或電子郵件等書面記錄，以避免未來出現任何類似的溝通失誤。

維州參議員史洛斐爾提案，要求在學校雇員因犯罪被逮捕時，執法單位須即時以清楚的方式...
維州參議員史洛斐爾提案，要求在學校雇員因犯罪被逮捕時，執法單位須即時以清楚的方式通知學校與家長。圖為維州里奇蒙一小學課堂正在上課。(美聯社)

另外，提案要求執法部門與維州就業委員會對被雇用者進行就業檢查，每次有人被雇用時，他們就會收到通知並可以查看該雇用者的背景資料庫。

2025年維州將與聯邦調查局(FBI)合作設立新的自動化犯罪背景調查系統，稱為Rap Back計畫，會將被捕的雇員資訊即時提供給參與的機構。因此史洛斐爾認為他目前所提的法案是執行Rap Back計畫生效前的權宜之計，希望能盡快獲得立法機關的批准並由州長簽署成為法律，並在2023年7月之前生效，以保障校內的學童安全。

維州 警察 就業

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