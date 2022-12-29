華府議會通過醫用大麻修正法案 交市長簽署

華府市議會通過的醫用大麻修正法案，允許21歲及以上的成年人可以自我證明為醫用大麻患者，不需要醫生建議就能自行在藥房購買醫藥用大麻。(Getty Images)

為了對華府 地區的醫用大麻 計畫進行全面改革，華府議會日前以13票對0票通過醫用大麻修正法案，已交給市長鮑瑟簽署，內容包括取消大麻商業執照的上限規定(business licensing caps)、提供販賣業者減稅、促進社會公平，與建立新的監管業務類別，例如成立現場使用大麻的設施和大麻烹飪班等。

雖然該修正案中沒有提到任何上限規定，但已經制訂明文規定的流程，讓監管機構可以設限或暫停核准種植中心、零售商 或網路零售商的許可證。

該法案將負責監管的主要機構從酒精飲料監管管理局(ABRA)更名為酒精飲料和大麻管理局(ABC)，並提高其執法權力來打擊非法經營的業者。

針對目前一些規避法律監管、以經營非大麻物品來免費「贈送」(gifting)大麻產品的無大麻執照業者，修正案也提供申請合法執照的管道。

目前無執照業者申請許可證的申請期限從60天延長至90天。另外這些無執照業者現在也可以申請種植中心許可證。如果業者申請許可證被拒絕時，該修正案還為申請者新增提出上訴的流程，並允許大麻業者可以根據當地法規減免稅款。

華府市議會通過的醫用大麻修正法案，取消大麻商業執照的上限規定。(Getty Images)

修正案通過保留50%的名額給在新零售商、網路零售商、快遞公司、種植中心和製造商類別的社會公平申請人(social equity applicants)，並規定監管機構必須在明年5月1日之前準備好讓新申請者申請執照。

該修正案讓現有的醫用大麻種植中心和藥房將被允許垂直整合，並允許21歲及以上的成年人可以自我證明為醫用大麻患者，意即他們不需要醫生建議就能自行在藥房購買醫藥用大麻。

華府選民在2014年投票表達希望像美國其他州一樣，能建立合法管理的大麻市場，但目前仍繼續尋求聯邦法規的鬆綁。

市長鮑瑟(Muriel Bowser)在7月簽署了一項法案，禁止多數公司解雇或以其他方式懲罰吸食大麻的員工，希望保護地方政府雇員免受因使用醫用大麻而在職場被歧視。