我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

天寒地凍 水管保持緩慢出水可防爆裂

記者陳曼玲／綜合報導
寒冬防止家中水管凍結，可打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，讓水管內的水保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。(記者陳曼玲／攝影)
寒冬防止家中水管凍結，可打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，讓水管內的水保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。(記者陳曼玲／攝影)

天寒地凍時，人出外要保暖，房屋內的水管也要注意絕緣隔冷，以防水管內的水結凍而使管道爆裂。專家建議要欲門度假的人可以關閉家中進水開關，若待在家裡，可以打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，可以使水在水管內保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。

霍華德郡(Howard County)公共工程部代理主任夏皮羅(Art Shapiro)說，讓水管緩慢出水，雖然會犧牲幾加侖的水，但可以避免水管結凍，導致爆裂帶來的損失。

以下是專家建議保暖水管的簡單方法：

•用熱膠帶(heat tape) 包裹在牆壁外面的水管道，這是一種可自動加熱的電纜(electric cable)。

•用絕緣材料包裹暴露在冷空氣中的水管，即使用報紙也有幫助。

• 把會通風的門窗和閣樓密封住，可消除管道附近的冷空氣來源。

•如果發現水表(water meter)上的水壓開始下降，可打開溫水流過水管，以融化水管道內的結冰。

•打開櫃子的門讓暖空氣進入，使櫃子後方的水管保持溫暖。

•如果水管結冰，首先找到並關閉主供水閥，以防管道破裂。接著打開水龍頭讓水流過管道融化結冰。再用吹風機輕輕加熱管道周圍，加熱時注意要遠離易燃物，而且不要用火，也不要使用會導致融化的冰沸騰的設備。

•由於輸送到家中服務管線的戶外水管壓力高且流動速度快，不太可能結冰，因此宜檢查家中是否有其他凍結的水管道，尤其是沿著外牆的管道或將水引入屋內地基的管道。將結凍的水管解凍後，記得要檢查管道是否有漏水，確認冰塊沒有造成水管裂縫或損壞。

•如果仍無法找到結凍的水管區域、或無法自行解凍，要聯絡有執照的水管工盡早來家中修理。

上一則

假檢查、真詐騙 歹徒趁機偷現金箱 芝警籲商家留意

下一則

搭機托運行李丟失 5天仍未找到可索賠

延伸閱讀

預防結冰爆裂 地下室水錶水管最好包裹絕緣材料

預防結冰爆裂 地下室水錶水管最好包裹絕緣材料
大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖

大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖
付3880萬 電子菸Juul與賓州和解

付3880萬 電子菸Juul與賓州和解
賓州魯讚郡選務官內訌 選舉結果「難產」

賓州魯讚郡選務官內訌 選舉結果「難產」
賓州共和黨州長候選人 「川普鐵粉」馬垂諾認輸

賓州共和黨州長候選人 「川普鐵粉」馬垂諾認輸

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了