「華府京劇之花」年終公演 12/31華盛頓聖殿登場

華府京劇之花將於31日在華盛頓特區聖殿公演。(取材自華盛頓特區聖殿官網)

「華府京劇 之花」的戲曲油彩臉譜將在31日晚7時30分，亮相於華盛頓特區聖殿(Washington DC Temple)訪客中心劇場，為大華府民眾帶來原汁原味的中國國粹。

成立九年以來，「華府京劇之花」已舉辦中英雙語講座式演出100多場，為近萬名美國主流社會觀眾打開欣賞京劇的大門，其致力於傳揚京劇藝術的敬業和奉獻精神，也深受海內外京劇專業者的讚譽。

該團體每年舉辦年度演出，已舉辦超過120多個活動，包括演出、講座、京劇旦角唱腔和基礎身段課程，把京劇這種程式化、寫意型的獨特的表演藝術介紹給了超過1萬多名非華裔觀眾。京劇之花的年度演出，因疫情 中斷兩年。今年初，「京花」成員黃岫如、謝曉賢、王梅、茹燕和翁敘園決定恢復舉辦實體演出。

這群愛好京劇的女性來自大江南北，從事各行各業，本來素不相識，因熱愛京劇而聚在一起。她們自名「京劇之花」，既寓女性之意，又指京劇之美。 她們相信真正的藝術，無懼式微；有心挽狂瀾於既倒，端看事在人為。 為了這個心願，她們奉獻著公餘的時間精力，為京劇尋找展示魅力的平台。

在疫情橫掃全球的三年艱難日子裡，京劇之花並未止步。她們利用科技通訊，舉辦匯集上海、北京和華府京劇名伶的「跨越大洋京劇雲中盛會」，邀請專業演員舉行六次網上公益講座，為威廉瑪麗學院和維州軍事學院舉辦網上和實地演講，並在甘迺迪中心舉行京劇服裝和化妝展示。

「華府京劇之花」旨在通過以教育為導向的表演和有關京劇的工作坊，促進文化多樣性，提高公眾對和諧社會理念的認識；本次公演以主流社會人士和華人各半，活動以全英文進行，表演節目全部配中英文雙語字幕。31日晚7時30分至8時30分免費舉行，預定門票及詳情可登錄：https://bit.ly/3G6HjGl。地址：9900 Stoneybrook Dr Kensington MD 20895。