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專家教你控制假期債務 快樂過節不超支

編譯徐薏茹／綜合報導
多達四成成年人願意為了假期購物欠下債務，甚至願意承擔債臺高築的後果。(路透)
多達四成成年人願意為了假期購物欠下債務，甚至願意承擔債臺高築的後果。(路透)

假期大肆花費衍生的債務相當常見，CreditCards.com網站2021年的調查顯示，約41%的成年人願意為了假期購物欠下債務，甚至願意承擔債臺高築的後果，調查還發現，60%原先就已經背負信用卡債務的持卡人表示會在假期增加債務；為了控制假期開支，「五角大樓聯邦信貸聯盟」(PenFed Credit Union)的專家建議從制定預算開始做起。

PenFed建議，首先回顧去年的花費，再來預估今年可以負擔的預算，也可以在整年期間撥出一些錢給假期資金，幫助操控預算。

專家表示：「許多理財師建議假期開支不要花超過年收入的1%到1.5%。」也就是說，如果年收入為5萬元，季節性開銷應該介於500元至750元之間。

根據此預算規畫，PenFed建議追蹤每個類別(如旅遊、禮物)的支出並做相應的調整，若是在其中一類花太多錢，就在另一個類別縮減開支，此外，事先制定購物計畫也能抑制衝動購物。

記得別錯過折價券或優惠碼，以獲得最划算的交易，常確認郵件、信箱、應用程式或官網的優惠消息，盡可能降低假期債務。

用信用卡支付所有假期開支可能很誘人，但支出也很容易失控，PenFed專家表示：「一個不錯的經驗法則是，只有在活期帳戶或儲蓄帳戶能足夠應付時才收費，這個策略可幫助遠離信用卡債，並累積紅利點數。」

而說到紅利點數，假期正是兌現信用卡紅利，用來買禮物、旅行或其他季節性開銷的好時機。

聰明的選擇還能助人度過難關，例如辦一張提供0%初始循環利率(0% Intro APR)的信用卡，在無利息壓力的情況下償還卡債。

另一方法是利用信用卡餘額代償(balance transfer)；假使消費者用手中已有的信用卡支付假期購物，也許可以考慮開一張提供0%餘額代償的信用卡，如此一來就可以透過餘額代償將被收取利息的卡債轉移到新的信用卡。

若不想再開一張新卡，Bankrate.com建議還可透過銀行或信用合作社以更好的條件取得個人貸款

信用卡 預算 貸款

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