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預付大學學費計畫帳戶被凍結 馬州家長叫苦

記者黃曉文／綜合報導
正值家長為孩子繳交大學春季學費的時期，但馬州投資「529預付學費計畫」的家庭，卻因無法動用帳戶中的錢來支付學雜費而深感困撓與挫折。(美聯社)
正值家長為孩子繳交大學春季學費的時期，但馬州投資「529預付學費計畫」的家庭，卻因無法動用帳戶中的錢來支付學雜費而深感困撓與挫折。(美聯社)

數月來，上百個投資於馬里蘭州「529預付學費計畫」(529 prepaid plans)的家庭，因無法動用帳戶中的錢來支付學雜費而深感困擾與挫折。

馬州預付大學信託基金(Maryland Prepaid College Trust )表示，計算錯誤可能影響3萬1000個帳戶，已暫停利息支付。雖然部分家庭可使用帳戶本金，但其他人表示錢已被完全凍結。

目前正是繳交大學春季學費的時期。帳戶持有者，大部分是父母，原本以為可以使用儲蓄，卻驚訝地發現問題。父母們表示信託未說明問題原因，也沒有提供解決的預估時間，缺乏透明度與問責制。

信託發言人溫納(Michelle Winner)說：「這是一個複雜的問題，涉及詳細的計算。」她表示將會發表好消息，但未說明何時。

馬州提供兩種類型的529大學儲蓄帳戶：標準投資計畫和預付大學學費信託。後者可以用目前的價格鎖定未來的學費。政府吸收學費通膨成本。家庭另付承擔風險費。

銀泉市(Silver Spring)的Brian Savoie表示，因為州政府的保證，讓他以為預付計畫是一個安全的選擇。今年卻在需要支付兒子大學學費前夕收到通知，本來應得9000元，只會得到5400元。帳戶金額也比去年短少。

因此Savoie創建Facebook群組「Free Our Interest NOW, Maryland529!」，讓處於同樣困境的父母利用此空間，敦促立法者進行調查。

根據信託說法，於2021年11月，當專案管理從內部團隊過渡到第三方Intuition College Savings Solutions後不久，問題就浮出水面。帳戶持有人最低福利的計算是錯誤的。一些被低估，一些被高估。但資金並沒有缺失問題，目前要做的是確保計算正確。

正值家長為孩子繳交大學春季學費的時期，但馬州投資「529預付學費計畫」的家庭，卻...
正值家長為孩子繳交大學春季學費的時期，但馬州投資「529預付學費計畫」的家庭，卻因無法動用帳戶中的錢來支付學雜費而深感困撓與挫折。(美聯社)

威爾金夫妻(Aden & Debra Wilkie)在預付計畫投資超過8萬元。但無法提取一分錢。他們逼不得已使用信用卡支付兩位女兒的大學學費，但被預算外的利息壓到喘不過氣。

今年9月，529董事會聘請了外部法律顧問來監督。第三方會計師現在正在審查帳目，並優先考慮大約430個最急需的家庭。

529董事會主計長Peter Franchot通過發言人表示，他理解受影響家庭的挫敗感，但相信信託正在盡一切努力解決這個問題。

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