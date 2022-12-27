她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

馬里蘭州 候任副州長米勒(Aruna Miller)將成為該州首位亞裔女性副州長，她也將是勝任該職位的首位第一代移民；她和搭檔候任州長摩爾(Wes Moore)將在明年1月18日宣誓就職。

米勒在馬里蘭州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)生活了32年，在競選前，她是蒙郡運輸局的一名土木工程師，如今她非常自豪能代表蒙郡民眾進入州府，服務全馬里蘭州人民，包括那些沒有投票給她和摩爾的選民。

「我們會成為馬里蘭所有民眾的公僕」，面對前方的副州長工作，米勒表示她的一個工作重點是解決交通問題，尤其是增加農村和郊區地帶的交通服務，在蒙郡運輸局工作時，米勒曾推動升級行人和自行車的基礎設施；此外她也計畫改善American Legion大橋的交通堵塞，重新規畫I-270、環帶公路的收費道路等。

米勒也計畫在未來四年拓展STEM教育 ，並增加各教育系統的心理健康資源，米勒說自己的父親患有躁鬱症(bipolar)，她曾親眼目睹精神疾病會給家庭和社會帶來多大損害，因此希望能幫助那些在經歷痛苦的民眾及其家人。

1972年，七歲的米勒隨家人從印度來到美國，從沒見過雪的米勒以為有人撒了紙花；米勒的父親在1960年代末期移民美國，因此七歲前米勒由祖母扶養，當她得知美國將成為她的新家時，她並不完全知道那意味著什麼，只知道這是一件大事。

「當時爸爸在我們家就像是個大明星，因為我們全家從沒有人到過美國」，米勒因此在落地美國的一瞬間以為機場所有人都來迎接她和她父親，甚至撒紙花來歡慶，「因為爸爸在我心中像是明星，我也因此覺得自己肯定會愛上美國。」

2022年民主黨籍的摩爾和米勒當選州長、副州長，將馬州翻轉為「藍州」，慶功宴當晚，工作人員也拉開五彩紙花來慶祝，滿天飛舞的紙花讓米勒不禁又想到來美第一天看到雪的場景，後來她才知道這是摩爾的點子，「他知道我將雪花誤以為是紙花的趣事，因此用這種方式鼓勵我。」

很多時候州長和副州長的關係並不緊密，只是為了政治配搭，但米勒和摩爾之間不一樣，他們彼此互相尊敬，也以真誠相待，「我們的性格有很多相似之處，都喜歡熱鬧、愛聽故事，在競選過程中雖然有壓力，但共同面對也留下很多難忘回憶。」