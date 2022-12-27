我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

記者張筠／馬州報導
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

馬里蘭州候任副州長米勒(Aruna Miller)將成為該州首位亞裔女性副州長，她也將是勝任該職位的首位第一代移民；她和搭檔候任州長摩爾(Wes Moore)將在明年1月18日宣誓就職。

米勒在馬里蘭州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)生活了32年，在競選前，她是蒙郡運輸局的一名土木工程師，如今她非常自豪能代表蒙郡民眾進入州府，服務全馬里蘭州人民，包括那些沒有投票給她和摩爾的選民。

「我們會成為馬里蘭所有民眾的公僕」，面對前方的副州長工作，米勒表示她的一個工作重點是解決交通問題，尤其是增加農村和郊區地帶的交通服務，在蒙郡運輸局工作時，米勒曾推動升級行人和自行車的基礎設施；此外她也計畫改善American Legion大橋的交通堵塞，重新規畫I-270、環帶公路的收費道路等。

米勒也計畫在未來四年拓展STEM教育，並增加各教育系統的心理健康資源，米勒說自己的父親患有躁鬱症(bipolar)，她曾親眼目睹精神疾病會給家庭和社會帶來多大損害，因此希望能幫助那些在經歷痛苦的民眾及其家人。

1972年，七歲的米勒隨家人從印度來到美國，從沒見過雪的米勒以為有人撒了紙花；米勒的父親在1960年代末期移民美國，因此七歲前米勒由祖母扶養，當她得知美國將成為她的新家時，她並不完全知道那意味著什麼，只知道這是一件大事。

「當時爸爸在我們家就像是個大明星，因為我們全家從沒有人到過美國」，米勒因此在落地美國的一瞬間以為機場所有人都來迎接她和她父親，甚至撒紙花來歡慶，「因為爸爸在我心中像是明星，我也因此覺得自己肯定會愛上美國。」

2022年民主黨籍的摩爾和米勒當選州長、副州長，將馬州翻轉為「藍州」，慶功宴當晚，工作人員也拉開五彩紙花來慶祝，滿天飛舞的紙花讓米勒不禁又想到來美第一天看到雪的場景，後來她才知道這是摩爾的點子，「他知道我將雪花誤以為是紙花的趣事，因此用這種方式鼓勵我。」

很多時候州長和副州長的關係並不緊密，只是為了政治配搭，但米勒和摩爾之間不一樣，他們彼此互相尊敬，也以真誠相待，「我們的性格有很多相似之處，都喜歡熱鬧、愛聽故事，在競選過程中雖然有壓力，但共同面對也留下很多難忘回憶。」

米勒說她在2021年10月認識摩爾時，心裡就篤定他會成為馬里蘭州長，「他很有活力，有想法，也很有遠見，且不提他那些獨特又過人的經歷」，不過最令米勒印象深刻的是摩爾的同理心，兩人都是移民家庭，初來乍到時美國的一切都很陌生，「他能真實理解我的感受。」

米勒和摩爾有許多相似之處，兩人不僅是政治搭檔，也有很好的交情。（取自摩爾-米勒競...
米勒和摩爾有許多相似之處，兩人不僅是政治搭檔，也有很好的交情。（取自摩爾-米勒競選網站）

馬里蘭州 移民家庭 教育

上一則

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

下一則

販賣小狗詐騙案 佛州和北卡 列全美前5

延伸閱讀

加大學術雇員罷工落幕 漲薪46% 史上贏得最高收益之一

加大學術雇員罷工落幕 漲薪46% 史上贏得最高收益之一
傳奇投資人米勒：比特幣是合理投機 前景仍看好

傳奇投資人米勒：比特幣是合理投機 前景仍看好
華男法拉盛撞死人 受害家屬求償2000萬 控醫警急救不當

華男法拉盛撞死人 受害家屬求償2000萬 控醫警急救不當
「七寶奇謀」影迷 花170萬買劇中維多利亞式房屋

「七寶奇謀」影迷 花170萬買劇中維多利亞式房屋
分屍友人 拉斯維加斯前科犯被判刑至少18年

分屍友人 拉斯維加斯前科犯被判刑至少18年

熱門新聞

芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客