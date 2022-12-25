以佛法談生命的意義(一)　摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

今天給大家講，我們要做君子，不要做小人。什麼叫君子？簡單講，君子就是每天肯吃虧的人。什麼是小人？每天想著佔人家便宜的人。我希望每個徒弟每天要自律，要看看自己是君子還是小人。要懺悔自己，看看自己做錯了什麼。

一個人為什麼會無知？無知就是不會反省自己。每個人每天回家要反省自己，今天我做錯了什麼？別人又為你付出了多少？而現在每個人講出來的都是自己做了多少好事，幫助了多少人，從來不想想自己做了多少錯事。

菩薩不覺於世，只覺自己。何以如此呢？因覺自心者，即為覺一切眾生之人。

不覺於世，即不發覺其它的事情，不覺察其它的事情。只覺自己，即只關心自己，關注覺悟自己。如果你認為只關注自己，覺悟自己，不關心別人，這不成了修小乘佛法？那你就錯了。因覺自心者，因為你拿感覺覺自己的心，老感覺自己怎樣怎樣，實際上即為覺一切眾生之人。人本身就是一個體，因為每一個人的人體都是由一個元靈出來的。你只要用元靈感覺一下你自己，實際上你感覺的就是世界上的眾生。如果你能感覺到自己做的事情對不對，你就是在感覺眾生。所以叫同體大悲。“人生最尊貴的事是什麼？”請大家謹記：“人生最尊貴的事情就是面對別人的虛偽與不義，仍能保持自己對別人的親切”。如果你能知道人家虛偽，人家不義，但你仍能笑嘻嘻地對人家很親切，那你就是菩薩。你們幾人能做到？要學會容忍人家，人家沒有修，人家是凡人，你是有修的人，你知道自己是假我，所以別把你當成真的。人靠什麼才能贏得別人的尊敬，靠的是自身的修養，就是語言、行為。為什麼叫修心修行，就是一個語言，一個行為，包括心裡的行為。

一個人的生命，一定要與其他所有人的生命聯繫在一起才有意義，即有他才有你，有你才有我，有我才有他，實際上就是一個迴圈。如果人與人的感情不連在一起，這個人就不能活在世界上。比如：一個人不能夠容忍人家，沒有朋友，與父母不和，與孩子不和，與朋友不和，與任何人都不聯繫，你們說這人活在世界上有何意義？所以人與人是一個整體，從玄學上來講，人本身就是一個元靈。每個人最早的時候都是在一起的，所以要相互愛護相互幫助，哪怕看到他的缺點你只要是為他好，就不要擔心他會不明白。另外，世界上的萬物，實際上和一切有生命的現象也存在著密切的關係。也就是說，世界上的萬物都是有情有義的。我們人有情有義，植物也有情有義。譬如：西瓜長出來甘願讓你吃，讓你解渴。蔬菜 長出來甘願讓你吃，給你得到營養，難道植物就沒有生命嗎？這個植物被你利用之後就更有其生命的意義。所以人和世界上的萬物都是有意義的。記住：不要隨便糟蹋糧食，糟蹋糧食就是糟蹋生命！糟蹋糧食，浪費糧食會折福！很多有錢人佈施時很大方，自己消費時卻很小氣，這不是小氣是在惜福。因為他們知道這些福來之不易。

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