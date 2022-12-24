我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷

記者張筠／華盛頓報導
市議會將全市酒店稅收比率調漲一個百分點至15.95%，以此補貼華府旅遊業的市場營銷支出。（記者張筠 / 攝影）
市議會將全市酒店稅收比率調漲一個百分點至15.95%，以此補貼華府旅遊業的市場營銷支出。（記者張筠 / 攝影）

華府市議會近日通過一項四年計畫，將全市酒店稅收比率調漲一個百分點至15.95%，預計每年將增收2100萬元，以此補貼旅遊業的市場營銷和廣告支出，吸引國內外遊客重返華府。

這是應華府旅遊委員會「Destination DC」要求而做出的決策，Destination DC表示，新冠疫情導致華府遊客減半，華府經濟嚴重受創，與旅遊業相關的就業崗位也持續縮減，儘管疫情封控政策已解除，今年夏季華府酒店的住房率仍比2019年同期少了10%。

Destination DC總裁弗格森(Elliott Ferguson)表示，目前華府乃至全美的酒店行業仍在恢復期，為了重新拓展市場，適應後疫情時代的需要，旅遊業主在市場營銷上要有更多創新，以此吸引國內遊客和海外民眾。

儘管許多分析顯示，美國各大城市的旅遊業仍需幾年才能恢復至疫前水平，弗格森說，佛羅里達州和部分國家公園的遊客人次在2021年創了新高，華府2021年的旅遊業績也超出預期，不過紐約、華府、波士頓、芝加哥、費城等大城市的遊客，近幾年消費都不如疫前。

弗格森說，部分城市的旅遊業營銷預算遠高於華府，例如佛州的奧蘭多(Orlando)旅遊業市場營銷預算超過9000萬元，波士頓也將該預算提升至疫情前的兩倍，加州許多城市也有類似政策，因此，為提高華府競爭力，Destination DC要求市府通過提升酒店稅收來擴展旅遊業廣告營銷。

Destination DC每年的市場營銷預算約為2500萬元，相比之下，舊金山每年這部分開銷為3200萬元，波士頓和費城分別有3300萬元，邁阿密為4100萬元，聖地牙哥有5600萬元，弗格森說，這些城市或多或少還能獲得州府的資助，而這也是華府缺乏的資源。

根據市議會通過的四年計畫，華府酒店稅收比率從14.95%調漲至15.95%，預計每年將帶來額外2100萬元的收入，讓華府旅遊業的市場營銷預算達到原來的近兩倍。

國際旅客雖然占比較小，但人均消費更高，華府旅遊業官員表示市場營銷擴大也能刺激旅遊消費，彌補華府因遠程辦公而流失的消費主力——上班族，儘管部分職員已重回實體辦公，他們在市中心商家和餐廳的消費力仍非常有限，因此市府官員也推動辦公室大樓改造為混合住宅，酒店推出「度假辦公套房」等，推廣更多元的消費和旅遊概念。

Destination DC近日也派遣了貿易代表團前往英國倫敦，促進兩城市的旅遊合作；英國遊客是華府第二大海外遊客群。

今年夏季華府的酒店住房率仍比2019年同期少了10%。（記者張筠 / 攝影）
今年夏季華府的酒店住房率仍比2019年同期少了10%。（記者張筠 / 攝影）

華府 預算 疫情

上一則

馬州高中生槍擊同學重傷 判囚40年

下一則

伊州過去1年流失10.4萬人口 州府仍樂觀

延伸閱讀

追捕滑板男致死、隱瞞案情 華府2警罪成

追捕滑板男致死、隱瞞案情 華府2警罪成
維州費郡槍枝犯罪、家暴問題 日益嚴重

維州費郡槍枝犯罪、家暴問題 日益嚴重
華府餐飲、零售業 恢復疫前水平 酒店未復甦

華府餐飲、零售業 恢復疫前水平 酒店未復甦
華府華埠春節大遊行1/22登場 聯歡晚會分設2處

華府華埠春節大遊行1/22登場 聯歡晚會分設2處
澤倫斯基抵達華府 晤拜登、赴國會演說

澤倫斯基抵達華府 晤拜登、赴國會演說

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲