華府酒店稅率調漲 年收可增2100萬 未來4年所得將補貼旅遊營銷

市議會將全市酒店稅收比率調漲一個百分點至15.95%，以此補貼華府旅遊業的市場營銷支出。（記者張筠 / 攝影）

華府 市議會近日通過一項四年計畫，將全市酒店稅收比率調漲一個百分點至15.95%，預計每年將增收2100萬元，以此補貼旅遊業的市場營銷和廣告支出，吸引國內外遊客重返華府。

這是應華府旅遊委員會「Destination DC」要求而做出的決策，Destination DC表示，新冠疫情 導致華府遊客減半，華府經濟嚴重受創，與旅遊業相關的就業崗位也持續縮減，儘管疫情封控政策已解除，今年夏季華府酒店的住房率仍比2019年同期少了10%。

Destination DC總裁弗格森(Elliott Ferguson)表示，目前華府乃至全美的酒店行業仍在恢復期，為了重新拓展市場，適應後疫情時代的需要，旅遊業主在市場營銷上要有更多創新，以此吸引國內遊客和海外民眾。

儘管許多分析顯示，美國各大城市的旅遊業仍需幾年才能恢復至疫前水平，弗格森說，佛羅里達州和部分國家公園的遊客人次在2021年創了新高，華府2021年的旅遊業績也超出預期，不過紐約、華府、波士頓、芝加哥、費城等大城市的遊客，近幾年消費都不如疫前。

弗格森說，部分城市的旅遊業營銷預算 遠高於華府，例如佛州的奧蘭多(Orlando)旅遊業市場營銷預算超過9000萬元，波士頓也將該預算提升至疫情前的兩倍，加州許多城市也有類似政策，因此，為提高華府競爭力，Destination DC要求市府通過提升酒店稅收來擴展旅遊業廣告營銷。

Destination DC每年的市場營銷預算約為2500萬元，相比之下，舊金山每年這部分開銷為3200萬元，波士頓和費城分別有3300萬元，邁阿密為4100萬元，聖地牙哥有5600萬元，弗格森說，這些城市或多或少還能獲得州府的資助，而這也是華府缺乏的資源。

根據市議會通過的四年計畫，華府酒店稅收比率從14.95%調漲至15.95%，預計每年將帶來額外2100萬元的收入，讓華府旅遊業的市場營銷預算達到原來的近兩倍。

國際旅客雖然占比較小，但人均消費更高，華府旅遊業官員表示市場營銷擴大也能刺激旅遊消費，彌補華府因遠程辦公而流失的消費主力——上班族，儘管部分職員已重回實體辦公，他們在市中心商家和餐廳的消費力仍非常有限，因此市府官員也推動辦公室大樓改造為混合住宅，酒店推出「度假辦公套房」等，推廣更多元的消費和旅遊概念。