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阿靈頓郡警 不再主動提供ICE信息

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County Sheriff)郡警近日宣布，即日起終止與聯邦移民和海關執法局(ICE)的自願(voluntary)合作，不會再將無證移民的信息主動提供給ICE，不過仍有維權團體表示，新政策力度不夠，應終止阿靈頓郡所有警察與ICE的合作。

此前，負責監管監獄的阿靈頓郡警，在釋放無證移民的罪犯或面臨指控的民眾時，可自願選擇通知ICE，但從20日起，郡警辦公室將不再主動提供信息，而只會在有法官代表聯邦機構簽署逮捕令的情況下，才會向ICE提供無證移民的相關信息，郡警也將繼續提供聯邦法律所要求的信息。

此舉是移民維權團體和社區成員多年努力下取得的成果，他們持續向阿靈頓郡委會表達顧慮，郡委會終於今年7月修改相關規定，避免郡警過度執法，侵犯移民群體的利益。

維權團體肯定此舉為階段性勝利，但仍表示新政策的修改力度不夠，他們要求郡委會向郡警施壓，讓郡警切斷與ICE的所有聯繫，他們還表示阿靈頓警局(Arlington County Police Department)也須徹底終止與ICE的合作，讓移民群體在日常生活中不用擔驚受怕。

對此阿靈頓警局的發言人舒爾伯(Alli Shorb)表示，警方已和郡委會密切探討相關措施，包括推動與移民團體進一步建立信任的項目和政策，「阿靈頓警方目前沒有任何移民執法調查，也沒有根據聯邦行政、民事的拘留令採取任何執法行動。本部門多年來明確禁止此類行為」。

根據阿靈頓警局目前的政策，警員必須獲得上級許可，才能聯絡ICE執法專員，除非他們因暴力重罪等情況逮捕了無證移民，或涉及恐怖主義、人口販賣、街頭犯罪等，若某人因非暴力重罪被捕，但對社區安全構成威脅，則阿靈頓警方也可選擇通知ICE官員，將無證移民的情況通報給聯邦移民機構。

移民團體 ICE 警察

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