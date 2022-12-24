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華盛頓箏樂社 12月28日華府聖殿演出

記者王福權／華盛頓報導
華盛頓箏樂社古箏12月28日將公演。 （華盛頓特區聖殿官網）
華盛頓箏樂社古箏12月28日將公演。 （華盛頓特區聖殿官網）

華府最盛大的古箏專場音樂會將於28日在華盛頓特區聖殿(Washington DC Temple)登場，「華盛頓箏樂社」致力宏揚中華文化及民族音樂藝術，適逢聖誕與新年，邀請愛樂者一同在炫目燈飾下聆聽箏樂，同慶佳節。

這是一場讓家長與孩子充分感受古箏魅力的音樂會，古箏是漢族民族傳統樂器中的箏樂器，屬於彈撥樂器。它是中國民族樂器之一，音色優美，音域寬廣、演奏技巧豐富，表現力強，深受民眾喜愛。古箏作為中國的傳統樂器，在大部分人眼中只能和其他民族樂器一起表演，但經過多年的改革創新，古箏可融入任何一種樂器，也能融入古典音樂和現代音樂，創造獨特的混搭風格。

在藝術總監夏冰的帶領下，華盛頓箏樂社2000年成立，一直致力於弘揚中國傳統音樂和文化。20多年來，該社團一直活躍在華府藝術舞台。作為華府地區演奏水準一流的民樂團體，華盛頓箏樂社成員中六人獲得了中國音樂學院古箏十級證書，一人獲得傑克庫肯青年藝術家大獎，多人多次獲得多項國際國內音樂大獎。

28日在華盛頓特區聖殿訪客中心劇場，華府的中國民樂、文化愛好者不僅能欣賞箏樂社的精采表演，還可藉聖誕與新年佳節演奏會，與箏樂團團員交流學習。預定免費門票可登錄：https://bit.ly/3uZF5SC。活動地址：9900 Stoneybrook Dr Kensington MD 20895。

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