馬州高中生槍擊同學重傷 判囚40年

現16歲的湯瑪斯(右)今年1月被阿斯頓射傷，經歷十個手術，如今仍在恢復中。左為湯瑪斯母親。（湯瑪斯家人提供）

馬州 蒙郡(Montgomery)Magruder高中生阿斯頓(Steven Alston)今年初在學校衝突中，向另一名學生開槍致其重傷，22日由法官宣布判處40年監禁，其中22年緩刑，包括五年釋放緩刑(probation upon release)。

阿斯頓今年8月年滿18歲，他1月21日下午近1時在學校廁所向15歲學生湯瑪斯(DeAndre Thomas)開槍致其重傷，險些喪命，湯瑪斯隨後共經歷十多個手術 ，如今仍在恢復中。

警方表示，阿斯頓在網上買了幽靈槍枝(ghost gun)，在另一名同學的協助下帶入學校組裝，他知道當天將在廁所與人發生衝突，所以「有備而來」；在衝突中阿斯頓曾用槍指湯瑪斯的頭部，但因湯瑪斯試圖推開，在混亂中擦槍走火，射中湯瑪斯的骨盆/下腹，案發後阿斯頓拆掉槍枝回到教室，重傷的湯瑪斯被丟在現場，約兩小時後警方才發現此事，將阿斯頓帶走時發現他襪子裡藏了彈匣。

阿斯頓11月已認罪，表示他帶槍並非要傷人，只是想嚇唬同學；法官22日判決阿斯頓40年監禁，其中22年為緩刑，包括五年釋放緩刑；根據認罪協議，若阿斯頓完成針對青少年罪犯的計畫，他將有資格提前獲釋。