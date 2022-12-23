費郡駱馬走失數天被尋獲 安全返回主人家

科爾比近日因受到驚嚇跑丟，在動物保護警方的援助下回到主人身邊，沒有受傷。（費郡動物保護警方提供）

維州 費郡(Fairfax County)近日發生一樁「駱馬奇遇記」(llama drama)，在動物保護執法官員搜尋了幾天後，一隻走丟多日的雌性駱馬「科爾比」(Kolby)終於在20日回到主人家中，所幸毫髮未損。

動物保護官員本周稍早時通過航拍、陸地等搜索方式，尋找失蹤的科爾比，牠20日被動物保護官員引導回到家中，沒有受傷，曾有目擊者表示，科爾比曾在Fairfax County Parkway和Popes Head路上亂跑，擔心牠會被來往的車輛撞傷。

科爾比的主人雀斯(Kirt Chase)不斷向執法官員致謝，「因為駱馬真的很難抓，牠(科爾比)在我費郡的家中生活了20年，突然失蹤確實很令人擔心。」

科爾比和雀斯生活了20年，上周因被一隻闖入院子的狗嚇跑，20日終於順利回到家中。（雀斯提供）

雀斯認為，上周日晚上科爾比被一隻闖進院子的狗嚇到，因為受到驚嚇所以跑丟，「牠可能是在鄰居開後門找狗的時候溜出去的。我隔天發現牠不見蹤影，實在是嚇壞了！生怕牠遇到什麼危險，轉念一想，也怕牠在驚嚇中會傷人。」

費郡動物保護警員派斯里(Sarah Paisley)回顧她發現科爾比的場景，「當時正在Fairfax County Parkway上行駛，突然看到有人停在路中間，一下車發現是一隻駱馬，我知道駱馬會吐痰，所以我很謹慎，不要嚇到牠，同時也在想辦法如何引導牠到路邊，而不是跑到更危險的馬路上。」

派斯里隨後請求支援，動物專員們試圖讓科爾比保持鎮定，並將牠引導到繩子旁邊，「駱馬很強壯而且跑很快，控制牠並非易事」，動物保護警員甚至出動空中援助，實時查看科爾比的行蹤。

好不容易控制住科爾比並將牠帶到費郡動物收容所，獸醫為牠做了健康檢查，「牠看起來有點受到驚嚇且疲憊，但除此之外，各方面狀況良好」，獸醫給牠乾草咀嚼，過沒多久牠就安靜下來，收容所也因此積極尋找科爾比的主人。

動物專員將科爾比的照片放到社交平台上，不久後就聯絡上雀斯，動物專員20日將科爾比帶回到雀斯家時，科爾比看起來非常從容，「牠可能對鏡頭有些害羞，不知道家裡這麼多人都是誰」，雀斯笑稱，科爾比不習慣作聚光燈下的主角，但這次經歷後，科爾比可能會成為費郡的社區明星。

雀斯說，這次事件之前，科爾比20年來也只有跑出去過一次，這次也算虛驚一場，「萬幸牠平安回來，也很感謝所有幫牠找到回家之路的每一個人。」