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維州費郡槍枝犯罪、家暴問題 日益嚴重

記者張筠／維州報導

維州費郡近年來槍枝犯罪和家暴問題越來越嚴重，該郡警長戴維斯(Kevin Davis)近日表示，北維州多數地區治安良好，但近幾年暴力犯罪頻發，甚至人多聚集的商場也出現槍枝問題，引發民眾恐慌。

戴維斯說，上周日一名正在休假的阿靈頓郡(Arlington)警員於泰森角中心商場(Tysons Corner Center)看見幾名涉案的阿靈頓搶劫案嫌疑人，隨後立即通知費郡警方，警方檢查幾名嫌疑人身分後，有人試圖逃跑，警方最終追捕成功，沒有槍擊或人員傷亡，但執法官員搜出一把槍。

戴維斯說，三名嫌疑人中已有兩人被捕，包括一名來自維州Centriville的16歲青少年，他目前面臨多項指控，包括非法擁有槍枝和子彈的重罪、未成年持槍、偷竊並藏匿槍枝、妨礙司法等，警方也已確認仍在逃的一人身分。

戴維斯說，泰森角中心商場向來是安全的娛樂休閒消費場所，但今年6月的某個周六也曾發生槍擊，消費者和商家業主四處逃竄，幾天後涉案的華府說唱歌手自首。

戴維斯表示，因為有華府和阿靈頓郡等地執法官員的配合與寫作，費郡才能維持良好治安，但近年來各地槍枝犯罪和家暴問題不斷上升，2020年費郡警察共繳獲1000多把槍，創歷史新高，雖然不是所有槍枝都與暴力犯罪有關，但仍說明安全隱患較大。

戴維斯說，今年4月以來共抓捕78名偷車犯，其中17人帶槍，2022年更多青少年在盜車時用槍枝威脅，也發生不少傷人事件，此趨勢非常普遍，除了費郡、華府外，維州威廉王子郡、馬州喬治王子郡、蒙郡等地也面臨相似問題。

除了暴力問題，家庭糾紛也在增加，2021年21起凶殺案中，有七宗是成人殺害父母，2022年有八起案件與家庭成員有關，「社交恐懼、抑鬱、焦慮、心理問題和行為危機等都是造成這些不幸案件的重要原因。」

戴維斯表示，打擊暴力除了要收緊執法、增加警力之外，公眾教育也至關重要，「提升民眾對社會問題的認識，才能帶動社區共同應對，這也能讓警方的控管更有效。」

目前費郡警方也在重點打擊與歧視、毒品濫用、幫派糾紛等相關的犯罪，目標新年為費郡民眾打造一個更和睦安全的環境。

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