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追捕滑板男致死、隱瞞案情 華府2警罪成

記者張筠／華盛頓報導
海頓布朗2020年在被警方追捕的過程中，被車撞身亡。（家人提供）
海頓布朗2020年在被警方追捕的過程中，被車撞身亡。（家人提供）

華府市警21日宣布，兩名警員因2020年在追捕任務中導致一名男子死亡，事後又隱瞞案件過程，最終被判有罪，警員薩頓(Terence Sutton)被判二級謀殺、妨礙司法公正罪，警官查巴夫斯基(Andrew Zabavsky)被判犯有串謀妨礙司法公正的罪。

當年20歲的海頓布朗(Karon Hylton-Brown)2020年10月23日晚上，在華府西北部Kennedy街400號附近騎共享電動滑板，但他沒戴安全帽，且在人行道上騎行，兩種行為都違反規定，兩名警員試圖讓他停下，但他沒有聽從。

兩名警察於是展開追捕，在三分多鐘內移動了十條街區；根據華府法律規定，警方不能追捕車輛，除非該車輛妨礙了交通，後來海頓布朗騎行到Kennedy街700號附近，在該路口被一輛車撞飛，最後送醫不治。

此案引起社區譁然，經過兩年多，陪審團上周開始審議，最終判決兩人有罪，華府聯邦檢察官格雷弗斯(Matthew Graves)在聲明中表示，警員薩頓「認識到追捕的危險性，但仍無視死亡或重傷的極端風險」，並與警官查巴夫斯基「密謀聯合起來向華府市警隱瞞導致海頓布朗死亡的真實情況」，因此薩頓被判二級謀殺、妨礙司法公正罪，最高面臨65年的監禁，查巴夫斯基被判犯有串謀妨礙司法公正的罪，最多被關25年。

在審理期間，聯邦助理檢察官貝薩特(Ahmed Baset)說，海頓布朗的追捕任務對警方來說「像是個遊戲」，尤其是薩頓把他逼到路口，「就像把一隻小雞趕到死亡洞穴一樣」，最終把他送入一場致命車禍。

華府 檢察官 警察

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