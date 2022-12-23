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美京華人活動中心華裔籃球賽圓滿閉幕 CBC再奪冠

馬州訊
美京華人活動中心大華府華裔籃球公開賽近日在蓋城高中圓滿閉幕。（主辦方提供）
美京華人活動中心大華府華裔籃球公開賽近日在蓋城高中圓滿閉幕。（主辦方提供）

因新冠疫情停辦的美京華人活動中心(CCACC)大華府華裔籃球公開賽，今年重啟，十隊經過八周鏖戰，近日在蓋城高中圓滿閉幕。年輕的CBC隊以六戰全勝的戰績，再獲冠軍；Dynasty和GWCBA Vipers分列二、三名，Ball So Hard為第四。

大華府華裔籃球公開賽的冠亞軍之賽。（主辦方提供）
大華府華裔籃球公開賽的冠亞軍之賽。（主辦方提供）

前四名的每個球員都獲得獎牌一枚，優勝的前三名獲得獎盃，冠亞軍還獲得比賽球為獎勵和紀念。CCACC會長李志翔和副會長張麗芳蒞臨觀賽並頒獎。

CCACC剛過40周年慶，數十年來該中心在共同創辦人李潮的長期投入下，無間斷舉行各式體育活動，包括籃球、排球、足球、網球等；其中最負盛名及成就的，是由1984年奧運金牌選手及有「天安門城牆」之美譽的教練周曉蘭，在1995年開設的排球訓練班及夏令營，多年來培養出許多中學校隊的排球菁英。

CCACC舉辦華裔籃球賽的歷史也很悠久，今年維持不限年齡的公開賽，共十隊參加，有在美生長的年輕選手，也有華裔留學生，比賽過程屢屢高潮起伏，十分精采。

來自蒙郡公校的青少年義工，都是熱愛籃球的高中生，雖然年輕，但做事認真負責，從器材場地準備、到記分計時、與裁判密切互動都一絲不苟，確保每場比賽的公平性與計分正確性，獲得大家一致讚賞。

華裔 天安門 足球

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