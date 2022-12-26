四季裝修公司 溫馨提醒讀者 裝修六大細節要注意

裝修前後照片對比

對於第一次買房裝修的消費者來說，由於對於室內設計未必很熟悉，有可能在無意之間因為小疏忽造成日後的一些困擾，為了避免未來傷腦筋大嘆悔不當初，我們特別介紹10處裝潢小細節，期待民眾能夠擁有更美好的生活。

1、儲物空間

儲物空間多多益善，尤其是小坪數居家更是如此，不要因為追求簡約的設計就拋棄這種設計，等入住之後，東西越來越多時，就會知道儲物空間的重要性了。以鞋櫃為例，最好做法是要有鞋櫃、抽屜，並且下方要留空35公分左右，功能多用起來才順手。

2、廚房插座

廚房插座儘量多不要少，畢竟家電用品種類繁多，我們永遠不知道何時會用到哪些新產品。此外，現在很多人喜歡附設開關的插座，但其實這種插座在微波爐、烤箱、電鍋那裡設置1-2個就夠了，像冰箱這些無需關閉電源的電器沒必要使用這種插座。

3.熱水器

千萬記得熱水器樣設置在通風良好的地方，絕不可安裝在廁所內，以免造成一氧化炭中毒，那樣的慘劇讓人連想都不敢想。

4.一般插座

在不影響美觀的狀態下，建議多安置一些插座，正如前面所提到的，電器種類越來越多，寧願沒用到插座，也不想需要使用時卻數量不足，有備無患總是好的。

5. 臥室窗簾

臥室的窗簾不要為了好看而選遮光不好的紗簾，最好購買厚實的棉麻遮光窗簾，能夠徹底阻絕陽光，這樣才不會影響到睡眠品質。

6.廁所管線

廁所的防水以及管線安排一定要做好，否則時間一久，若發生漏水情況，事後再修補不僅傷神還得花一大筆錢，並且管線隔音要注意，不然夜晚來臨時一直聽到唏哩嘩啦的流水聲，恐怕也會感到非常困擾，生活品質也會因此降低。

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