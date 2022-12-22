赫希洪博物館館長招穎思 帶領振興轉型

赫希洪博物館華裔女館長招穎思。（史密森尼學會提供）

華府的赫希洪博物館 (Hirshhorn Museum)是美國最有名氣的國家級現代及當代藝術博物館，收藏有世界上最重要的戰後美國和歐洲藝術收藏品。該博物館現任館長為女華裔招穎思(Melissa Chiu)，接手重任幾年的她期盼將博物館轉變為一座競爭力的21世紀新型館。

招穎思是世界公認的現代藝術權威，如今擔任該博物館館長，是華人在美國藝術界的最高職位，她的勝任也反映赫希洪博物館的一系列振興計畫。

近年赫希洪博物館經歷系列改變，前館長的博物館擴建計畫未獲董事會支持，他2013年5月辭職，一同辭職的包括董事會主席和數位博物館高層主管等。博物館高層因此迎來新一輪交替，館長新人選的競爭激烈。

後來博物館採取超常規做法，2014年任命招穎思為新館長。過去幾年，她為赫希洪博物館創下絕佳戰績，完成幾個看似不可能的任務，包括赫希洪博物館和雕塑 花園理事會增加八名新成員；該博物館也常引進特色展覽，包括近幾年紅遍全球的草間彌生展。

招穎思1972年生於澳大利亞，在西雪梨大學獲得藝術學士，而後在南威爾斯大學獲藝術學院藝術管理學位，並因通過對海外中國當代藝術的研究獲哲學博士。招穎思也是一名作家，出版許多關於中國當代藝術的書籍。

她在藝術研究和策展等經驗豐富，既懂中國傳統繪畫、近代美術史，也特別關注中國當代藝術現象和藝術家。她曾任紐約亞洲協會美術館主管，也是該協會全球藝術專案的副總裁。

作為研究亞洲當代藝術的權威，她推動建立了多個重要專案，包括亞洲當代藝術品收藏，與亞洲協會博物館館藏的洛克菲勒家族傳統亞洲藝術品收藏相輔相成。

作為在亞洲現當代藝術領域的權威，招穎思為赫希洪博物館的永久藏品庫添加了十位藝術家的11件重要作品。她一直物色符合博物館自身關注重點的國際性現當代藝術作品。 她曾表示「國界的邊緣在藝術世界會模糊」；她積極打造赫希洪博物館為競爭力強的21世紀新型博物館。

赫希洪博物館免費開放，每天上午10時至下午5時30分，聖誕節 除外。地址： Independence Ave SW &, 7th St SW, Washington, DC 20560。